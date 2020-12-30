İBB 2021’De 8 Yeni Spor Tesisi Açacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk sporuna altyapı desteği sunmak ve İstanbulluların sporla iç içe yaşamasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İBB Yapı İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen spor tesislerinin yapım çalışmalarına devam ediliyor. Spor ve olimpiyat ruhunun tüm şehre yayılması, İstanbullulara spor yapabilecekleri daha fazla alan kazandırılması ve daha fazla sporcu yetiştirilmesi amacıyla Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Başakşehir, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Sultanbeyli ve Maltepe’deki 12 spor tesisinin yapım çalışmalarına hız verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de çalışmaların sürdüğü tesislerden 8’inin 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BOĞAZKÖY’DE YÜZME HAVUZU VE FİTNESS SALONLARI

İBB’nin yapımına devam ettiği yapılardan Arnavutköy’deki Boğazköy Spor Tesisinde, inşaat çalışmalarının yüzde 62’si tamamlandı. Kültür Merkezi ile birlikte yapılan spor tesisinde, yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonlarıyla ilçe halkına hizmet verilecek.

KOCASİNAN STADINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmaların sürdüğü bir diğer spor tesisi ise 1992 yılında yapılan ve uzun yıllar sonra İBB tarafından yenileme kapsamına dahil edilen Bahçelievler Kocasinan Stadı. Bir dönem tüm çalışmaların durduğu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun incelemelerde bulunmasının ardından yeniden başlayan çalışmalarda yüzde 16’lık bir ilerleme kaydedildi.

BAYRAMPAŞA YÜZME HAVUZUNUN YÜZDE 60’I TAMAMLANDI

Fitness salonları ve iki adet yarı olimpik yüzme havuzuyla hizmet verecek olan Bayrampaşa Yüzme Havuzundaki çalışmalar da sürüyor. İBB Bayrampaşa Spor Tesisinin yanında yapılan ve yeni yılın ilk yarısında tamamlanması planlanan havuzun inşaatı yüzde 60 oranında bitirildi.

HALİÇ SU SPORLARI TESİS İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Çalışmaların yüzde 42 oranına tamamlandığı Haliç Su Sporları Merkezi ise kano ve kürek alanında kulüp ve sporcuların tesis ihtiyacına önemli ölçüde cevap verecek. Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu ayağında hayata geçirilen proje 11 dönümlük arazi üzerinde uygulanıyor. 800 metrekarelik bir yapıya sahip olacak tesis ile İBB, su sporlarına destek vermeyi ve bu alanda İstanbul kulüplerinin uluslararası başarılarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

GAZİOSMANPAŞA’DAKİ 2 SPOR TESİSİ YENİ YILDA TAMAMLANIYOR

Gaziosmanpaşa’da yapılan Barbaros Hayrettin Paşa Spor Salonunda ise tüm inşaat ve fiziki çalışmalar tamamlandı. Gençlerin ve çevre halkının spor yapabileceği yeni bir alan olarak bölgeye kazandırılan tesiste çok amaçlı spor salonu, 300 kişilik tribün, stüdyo salon, 6 adet soyunma odası ve eğitmen bölümleri ile idari alanlarda hizmet verilecek. Küçükköy Stadı ise ilçede yapımı devam eden bir başka spor tesisi. 68x105 metre ölçülerinde futbol sahası ve 5000 kişilik tribünü bulunan stattaki çalışmaların yüzde 75’i tamamlandı.

SULTANBEYLİ’YE YENİ STAT VE SPOR KOMPLEKSİ

İBB’nin Sultanbeyli’de yapımına devam ettiği 75. Yıl Stadı ve Spor Kompleksi de 2021 yılında inşaat çalışmalarının tamamlanması planlanan spor tesisleri arasında yer alıyor. İnşaatın yüzde 65 oranında tamamlandığı tesiste 68x105 metre ölçülerinde bir futbol sahası ve 3000 kişilik tribün, 68x90 metre antrenman sahası, fitness salonları ve butik atletizm pisti bulunuyor.

MALTEPE’DE SADECE ATLETZİM’E ÖZEL SPOR TESİSİ

Anadolu Yakası’nda yapılan bir başka spor tesisi ise Maltepe sahilde yapımı süren Atletizm Sahası. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde, Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce yapımı gerçekleştirilen tesisin çim zemin ve pist çalışmaları tamamlandı. Tesisin hizmete açılması ile birlikte İstanbul’da atletizmin alt yapısının güçlendirilmesine, olimpik dallarda daha fazla sporcu yetişmesine ve sporcuların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca atletizm sporcularının antrenmanları için yeni alanların ortaya çıkarılması, ulusal ve uluslararası atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapılabilmesi hedefleniyor. 2021’in ilk yarısında hizmete açılması hedeflenen tesiste idari bölümlerin, sporcu ve hakem odalarının, soyunma odalarının ve fitness salonlarının yapımı devam ediyor.

2022 SONUNA KADAR TOPLAMDA 13 YENİ SPOR TESİSİ AÇILMIŞ OLACAK

Yapımı devam eden 8 spor tesisinin tamamlanması ile birlikte 56 bin 947 metrekare yeni spor alanı İstanbul’a kazandırılmış olacak. Bu tesislerin yanı sıra 4 spor tesisinin yapımı daha devam edecek. Bağcılar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Üsküdar’da inşaatları süren 4 spor tesisi 2022 yılında tamamlanacak. Ayrıca Ataşehir İçerenköy Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkının yapımı yakın zamanda başlayacak. Proje ve ihale sürecinin tamamlandığı, yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştiği tesiste futbol sahası, yüzme havuzu ve fitness salonları yer alacak.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)