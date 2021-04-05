İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hasta, yaralı ve sakat sokak hayvanlarının bakımını; dünyanın en büyük, modern ve hijyenik bakımevlerinde sağlıyor. Uzman veteriner hekimler eşliğinde hayvanların aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi, bakım ve beslenmesi gerçekleştiriliyor. Sokak canlılarına en iyi koşullarda bakmak için yedi gün 24 saat esasıyla çalışan İBB, 2020 yılında 148 bin 106 hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdi. 39 bin 12 hayvan mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alınırken, 21 bin 36 hayvan kısırlaştırıldı. Toplam 44 bin 138 hayvana koruyucu aşı uygulandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

440 HAYVAN SICAK YUVAYA KAVUŞTU

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; 2020 yılında 440 hayvanı sıcak yuvaya kavuşturdu. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de 655 farklı besleme noktasında 432 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı. Sokak hayvanlarına karşı sevgi ve duyarlılığın çocuk yaşta gelişmesi amacıyla 4 bin 729 öğrenciye eğitim verildi.

MOBİL ARAÇLARLA YERİNDE TEDAVİ HİZMETİ

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kent genelinde 6 farklı hayvan bakımevinde sahipsiz sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet veriyor. Dünyanın en büyük iki sahipsiz hayvan bakımevine sahip olan müdürlük bünyesinde 87’si veteriner hekim olmak üzere 474 personel görev yapıyor. Sokak hayvanlarına; aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi, mikroçip ve sahiplendirme hizmeti veriliyor. Ayrıca; 1 adet Vetbüs, 1 adet Vetkabin, 1 adet Motovet, 1 adet Çiftlik Nakil Aracı, 34 adet (Minivan-Panelvan tipi) hayvan nakil aracı ile acil müdahale, sevk etme, yerinde tedavi gibi hizmetlerle sevgi elini sokaklara kadar ulaştırıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)