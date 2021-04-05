banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1443
ALTIN
451.812
DOLAR
8.1217
STERLİN
11.3032
EURO
9.5809
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil...
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
Son Dakika
Genç ve Başarılı İş İnsanı...
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü Yılında ZKSM’de Anılıyor
Son Dakika
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü...
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma...

İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti

Uzman veteriner kadrosu ile sokak hayvanlarına en iyi koşullarda bakmak için yedi gün 24 saat esasıyla çalışan İBB, 2020’de 148 bin 106 hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 12:33
İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hasta, yaralı ve sakat sokak hayvanlarının bakımını; dünyanın en büyük, modern ve hijyenik bakımevlerinde sağlıyor. Uzman veteriner hekimler eşliğinde hayvanların aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi, bakım ve beslenmesi gerçekleştiriliyor. Sokak canlılarına en iyi koşullarda bakmak için yedi gün 24 saat esasıyla çalışan İBB, 2020 yılında 148 bin 106 hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdi. 39 bin 12 hayvan mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alınırken, 21 bin 36 hayvan kısırlaştırıldı. Toplam 44 bin 138 hayvana koruyucu aşı uygulandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

440 HAYVAN SICAK YUVAYA KAVUŞTU

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; 2020 yılında 440 hayvanı sıcak yuvaya kavuşturdu. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de 655 farklı besleme noktasında 432 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı. Sokak hayvanlarına karşı sevgi ve duyarlılığın çocuk yaşta gelişmesi amacıyla 4 bin 729 öğrenciye eğitim verildi.

MOBİL ARAÇLARLA YERİNDE TEDAVİ HİZMETİ

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kent genelinde 6 farklı hayvan bakımevinde sahipsiz sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet veriyor. Dünyanın en büyük iki sahipsiz hayvan bakımevine sahip olan müdürlük bünyesinde 87’si veteriner hekim olmak üzere 474 personel görev yapıyor. Sokak hayvanlarına; aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi, mikroçip ve sahiplendirme hizmeti veriliyor. Ayrıca; 1 adet Vetbüs, 1 adet Vetkabin, 1 adet Motovet, 1 adet Çiftlik Nakil Aracı, 34 adet (Minivan-Panelvan tipi) hayvan nakil aracı ile acil müdahale, sevk etme, yerinde tedavi gibi hizmetlerle sevgi elini sokaklara kadar ulaştırıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşların Huzuru TCDD Onayını Bekliyor
Vatandaşların Huzuru TCDD Onayını Bekliyor
Özel Gereksinimli Çocuklara Özel Eğitim
Özel Gereksinimli Çocuklara Özel Eğitim
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169