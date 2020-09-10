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İBB, 2 bin 317 kütüphaneye 200.000 kitabın dağıtımına başladı

İmamoğlu: “Kitaplar baş ucunuzdan eksik olmasın”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2020 Perşembe 13:50
İBB, 2 bin 317 kütüphaneye 200.000 kitabın dağıtımına başladı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye genelindeki 2 bin 317 kütüphaneye gönderilecek toplam 200 bin adet kitabın dağıtımını başlattı. Özel olarak basılan “Hatıratlarla ve Karşılaştırmalı Nutuk” kitabının kolinin sürprizi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Tam 2 bin 317 noktaya dağıtılacağı için bir o kadar da Nutuk ekledik. Yani 202 bin 317 kitabı, bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz Nutuk’la beraber. Şu günlerde belki de en değerli şey bilgi. O bilginin yayılmasının en güzel aracı da kitap. Kitaplar baş ucunuzdan eksik olmasın” dedi. 

ESENYURT / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş.’nin “200.000 Kitap, Kütüphaneleriyle Buluşuyor” sloganıyla organize ettiği projeyi, kurum iştirakinin Esenyurt’taki deposunda başlattı. Etkinlikte İmamoğlu’na Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın eşlik etti. “Bugün sizleri kitapların arasından selamlıyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: 

“200 BİN KİTABIN MİLYONLARCA OKUYUCUSU OLACAK”

“Yarın Türkiye'nin çok farklı noktalarına gönderilecek olan, çok güzel bir süreci tamamladık ve yola çıkıyoruz. Daha doğrusu kitaplar yola çıkıyor. 31 Mart-5 Nisan tarihlerindeki Kütüphanecilik Haftası’nda arkadaşlarımızın bir kararıyla, Türkiye'den bize başvuran kütüphanelere, büyük bir kısmı İstanbul temalı olan kitaplarımızı dağıtacağımızı belirtmiştik. Bize 2 bini aşkın kütüphaneden başvuru geldi. Bizim bu kütüphanelere, gördüğünüz kolilerle, bu kitapları sevkiyatımız başlayacak. Hepsi birbirinden güzel, İstanbul'u anlatan kitaplarımız. Her birisi çok kıymetli ve gerçekten her kütüphane bence çok zenginleşecek diye düşünüyorum. Tabii bu beni çok mutlu ediyor. Açıkçası bu kadar noktaya kişisel, okul kütüphanesi, şehir kütüphanesi, bazı özel kütüphanelere bunları yollamak, bizim için çok çok değerli. Umut ediyorum ki, 200 bini aşkın kitabın bir de belki milyonlarca okuyucusu olacak artık Türkiye'nin farklı noktalarında.”

KOLİNİN SÜRPRİZİ: ÖZEL BASIM NUTUK

Özel olarak basılan “Hatıratlarla ve Karşılaştırmalı Nutuk” kitabının kolinin sürprizi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Tam 2 bin 317 noktaya dağıtılacağı için bir o kadar da Nutuk ekledik. Yani 202 bin 317 kitabı, bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz Nutuk’la beraber. Bu kitapların ülkemize bilgi olarak yayılmasına, herkesin ışığı olacak, güzel bilgilerle bütün Türkiye'nin donatılmasına katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kültür A.Ş.’ye teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye de bize katılım gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Şu günlerde belki de en değerli şey bilgi. O bilginin yayılmasının en güzel aracı da kitap. Kitaplar baş ucunuzdan eksik olmasın” diye konuştu. 

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