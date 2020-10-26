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İBB 1 Milyon Ton Daha Karbon Kredisi Sattı

İBB, Hindistan’a verdiği 1 milyon tonluk karbon kredisi ile bu alanda bugüne kadarki en hacimli satışını gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:21
İBB 1 Milyon Ton Daha Karbon Kredisi Sattı
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Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığa seçilmesinin ardından karbon kredisi için pazar arayışlarını hızlandıranİSTAÇ, bugüne kadar toplam 1 milyon 625 bin ton satış gerçekleştirerek, 780 bin dolar ek kaynak yarattı. Böylece İBB, bir yandan çevre yatırımları yaparken diğer yandan bunların finansmanında dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir adım attı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Uluslararası Gönüllü Karbon Piyasası’na bugüne kadar yaptığı en büyük satışı gerçekleştirdi. İBB iştiraklerinden İSTAÇ, 1 milyon tonluk karbon kredisi sattı. Toplam 390 bin dolar gelir elde etti. Hindistan’a yapılan bu son satış, güncel kur değerleriyle yaklaşık 3 milyon 80 bin liraya denk geliyor.
İBB PİYASADA GÜVENİLEN BİR OYUNCU
İBB, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından elindeki karbon kredisi olanaklarını değerlendirmeye başladı. Uluslararası karbon piyasasının önde gelen kuruluşu Gold Standard denetiminde, kazanılan karbon kredileri için pazar arayışına girdi. Son satışa kadar toplam 625 bin ton karbon kredisi sattı. Her satışın ardından piyasada tanınan ve güvenilen bir oyuncu haline geldi. Son satışla birlikte elden çıkarılan karbon kredisi miktarı 1 milyon 625bin tonu buldu. Bu satışlardan elde edilen gelir ise toplamda 780 bin dolar (6 milyon 155 bin lira) olarak gerçekleşti. Böylece İBB, bir yandan çevre yatırımları yaparken diğer yandan bunların finansmanında dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir adım attı.
HER YIL 1,5 MİLYON TON KARBON KREDİSİ AKTİF HALE GELİYOR
İBB, düzenli depolama alanlarındaki çöplerden enerji üreterek karbon kredisi kazanıyor. Her yıl hesabındaki yaklaşık 1,5 milyon ton kredi aktif hale getiriliyor. Ancak, İBB’nin düzenli depolama alanlarındaki bu dönüşüm çalışması sadece karbon kredisi geliri getirmiyor. Bu sahalardaki tesislerde üretilen elektrik enerjisi de ulusal şebekeye veriliyor. Sadece İBB Başkanı İmamoğlu’nun katılımıyla 20 Ekim’de açılan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi’nden gelecek 27 yıl içinde toplam 1 milyar 137 milyon dolar gelir bekleniyor. Bu gelirden, işletme giderleri ve ek yatırım harcamaları çıkarıldığında İBB ve iştiraklerinin toplam 776 milyon dolar kazanç sağlayacağı öngörülüyor.
KARBON KREDİSİ PİYASASI
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Porotokü,iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor. Anlaşma, taraf ülkelere, karbon salımı kotası tanıyor. Karbon salımını azaltmak için Kyoto Protokolü mekanizmalardan biri de “Emisyon Ticareti” mekanizması. Herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa, daha az karbon salımı yapan ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabiliyor.
PİYASA HIZLA BÜYÜYOR
On iki yıl önce, 2008 yılında, işlem hacmi 126 milyar dolar olan Karbon Piyasası’nın bu yılki değerinin yaklaşık 3,1 trilyona ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)

Son Güncelleme: 26.10.2020 10:42
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