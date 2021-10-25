İbadethanelerde temizlik seferberliği sürüyor

Belediye ekiplerince titizlikle

yapılan ücretsiz hizmetle Maltepeli vatandaşların temiz bir ortamda ibadet

etmeleri sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında bugün Zümrütevler Mahallesi’ndeki

Merkez Cami, Halil İbrahim Cami, Esenkent Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan

Selim Cami, Küçükyalı Mahallesi’nde bulunan Merkez Cami, Emek Cami ile

İdealtepe Mahallesi’ndeki Ebubekir Cami’nde dezenfekte çalışması

gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmaları belli zaman aralıklarıyla yapılmaya

devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)