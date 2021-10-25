İbadethanelerde temizlik seferberliği sürüyor

Belediye ekiplerince titizlikle
yapılan ücretsiz hizmetle Maltepeli vatandaşların temiz bir ortamda ibadet
etmeleri sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında bugün Zümrütevler Mahallesi’ndeki
Merkez Cami, Halil İbrahim Cami, Esenkent Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan
Selim Cami, Küçükyalı Mahallesi’nde bulunan Merkez Cami, Emek Cami ile
İdealtepe Mahallesi’ndeki Ebubekir Cami’nde dezenfekte çalışması
gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmaları belli zaman aralıklarıyla yapılmaya
devam edecek.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)