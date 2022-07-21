Hüseyin Çetiner Kimdir ?

10 YAŞINDAN BERİ HEP ÜRETİYOR …

Hüseyin Çetiner 1972 Yılında Merhum Hacı Remzi ve Zeynep Çetiner’in 8.evladı olarak Malatya’nın Kale ilçesine bağlı eski ismi ile Pirot,yeni ismi ile Kıyıcak köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu Kıyıcak köyünde bitirdi.

1988 Yılında Zeytinburnu ilçesine yerleşti.

Ortaokulu eski ismi ile Cağaloğlu Mahmutpaşa yeni ismi ile Büyük Reşit Paşa Ortaokulunda tamamladı.

Lise tahsilini ise İstanbul Aksaray’da bulunan tarihi Pertevniyal Valide Sultan Lisesinde tamamladı.

Üniversite Eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde bitirdi.

ÇETİNER’in yazdığı Malatya isimli eserinin ilk basımı 1993’de yayınlandı. 4. Basımı ise 2005 yılında yayınlanarak Malatya da Eğitim ve öğretim gören öğrencilerin kaynak eser olarak yararlandığı bir kitap olması nedeni ile on bilerce öğrenci ve Malatya hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişi bu eserden yararlandı.

Hüseyin Çetiner doğduğu yerin kitabını yazar da doyduğu yerin kitabını yazmaz mı ?

Tabi ki yazar ve yıllarca üstünde çalıştığı “Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” isimli kitabı ise Mart 2008 yılında yayımlayarak özel sektör tarafından ilçe ile alakalı yazılıp basımının yapıldığı tek kişi olan Çetiner ‘Kendimi Zeytinburnu’na vakfettim sözü ile adından sıkça söz ettiriyor’

İLÇENİN KÜLTÜR –SANAT-TARİH VE EBEDİ ŞAHSİYETLERİNİ HERKESE TANITMAK İÇİN CİDDİ BİR ÇABA SARF EDİYOR …

Hayatını Zeytinburnu’na vakfeden Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner 1988 Yılından bu yana Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor

2016 Yılında ise ilçenin tarihi mekanlarını ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtmak için Zeytinburnu sevdalısı 13 arkadaşı ile beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu(GZP)’nu kurdu.

Hüseyin Çetiner Kendimi Zeytinburnu’na Vakfettim sözü ile de sahip olduğu Gazeteler,Haber Portalları, Youtube Kanalları ve sosyal medya hesapları ile Zeytinburnu’nu Yüz binlerce kişiye tanıttı ve halen de tanıtmaya devam ediyor.

Zeytinburnu ile alakalı kitap yazan tek kişi olan Hüseyin Çetiner’in adı adeta Zeytinburnu deyince ilk akla gelen kişiler arasında yer alması Çetiner’ i çok mutlu ve Memnun ediyor.

Çetiner evli 3 kız,bir erkek evlat babasıdır.

İngilizce bilen Çetiner Zeytinburnu ile yatıp Zeytinburnu ile kalkıyor.

Hüseyin Çetiner gerek kendi aile şirketleri için gerek ise de daha önce 4 sene görev aldığı İstanbul İhracatçılar Birliğindeki Başkan vekilliği vazifeleri sırasında Amerika Birleşik Devletleri,Japonya, Rusya Federasyonu ve Almanya başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine iş gezileri yaparak incelemelerde bulunarak dünya tecrübesini geliştirdi.

Okumak,araştırmak ülkesine yararlı olmak için küçük yaşlarından beri ülkesi için üretiyor.

Özellikle 4 evladının dünyaya gözünü açtığı Zeytinburnu ilçesi için maddi ve manevi olarak her fedakarlığa katlanması Zeytinburnu halkının gözünde kaçmıyor.Bizans,Osmanlı döneminde inşa edilen Tarihi mekanların ve ilçemizin önemli ebedi şahsiyetlerinin gelecek kuşaklara tanıtılması adına ciddi tanıtım hizmetleri yapan Çetiner ilçenin değerlerinden ilçe halkımız faydalanmalı diyor.

KENDİNE REHBER EDİNDİ …

“İnsanların En Hayırlısı İnsanlar İçin Faydalı Olandır”

(Hadis-i Şerif )

“Zeytinburnu İçin Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak”

“Zeytinburnu’na Hizmet Benim İçin Bir Aşktır”

ZEYTİNBURNUMUZ’A HİZMET ETMEK İÇİN KAPIMIZ HERKESE AÇIK,GELİN BERABER ÇALIŞALIM,İŞTE İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ :

Hüseyin ÇETİNER/ Gazeteci – Yazar

Geleceğim Zeytinburnu Platformu - Kurucu Başkanı

Büro Telefonu : 0212 - 415 82 05

Gsm ve WHATSAPP : 0532 - 344 05 12

www.zeytinburnutimes.com

E-Mmail.huseyincetiner44@gmail.com

Youtube : ZeytinKöy Tv.

Youtube: Huseyin ÇETİNER Tv

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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