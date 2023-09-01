Hüseyin Çetiner'den, Zeytinburnu Halkına Teşekkür

Bilindiği üzere ilçemiz 1 Eylül 1957 tarihinde 7033 sayılı yasa ile Zeytinburnu ilçesi adı ile İstanbul’un 14.İlçesi oldu.

Zeytinburnu’muzun yaklaşık olarak gündüz nüfusu 400 bin, Gece ise 300 bin dir.

Bu ilçe bana çok şey verdi. Ben de bu ilçeye borcumu ödemek için 1988’den bu yana tanıtımına karınca kararınca katkı sunmaya gayret ediyorum.

Bu Tanıtım faaliyetleri 2008’den bu yana daha da hızlandı.Çünkü 6 Şubat 2008’den beri gazete,haber portalları,You Tube kanalları ve diğer yayın mecralarımız ile her gün 3 milyon kişiye Zeytinburnu merkezli haber yaparak ulaşıyoruz.

Yapmış olduğumuz tanıtım filimleri, toplantılar,seminerler,ve diğer kitle iletişim araçları ile yaptığız çalışmaları gören bir çok dostumuz bu imkanlar ile bu kadar güzel işler yapabiliyorsanız belediye başkanı olsanız daha neler yaparsınız diyerek sürekli bizi belediye başkan adayı olmaya zorladıkları ve bizde bu potansiyeli gördükleri için hepsine bir kez de burada yazılı olarak teşekkür etmek istedim.

HÜSEYİN ÇETİNER VE AİLESİ...

BİR GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCENİN 25 YILDA BÜTÜN HAYALLERİNİ HAYATA GEÇİRMESİ İÇİN YETERLİ BİR SÜREDİR…

Daha önce İstanbul’un ilçeleri İstanbul Belediyesine bağlı birer müdürlük ile yönetiliyorken Merhum 8. Cumhurbaşkanımız ve ilçemizin edebi sakini Turgut ÖZAL’ ın kurduğu Anavatan Partisi (ANAP) 1984 yılında İstanbul’un daha iyi bir şekilde yönetilebilmesi için ilçe belediye başkanlıkları ihdas edildi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ 1984 YILINDA KURULDU

Zeytinburnu Belediyesi 1984 yılında Anavatan Partisi adayı aday olup seçimi kazanan; Dr. Muzaffer Çavuşoğlu tarafından kuruldu. (1984-1989), Belediye Başkanımız İse Hasan Yılmaz oldu. (1989-1994),Belediye Başkanımız İse Dr. Adil Emecan oldu. (1994-1999),Ve 7 Dönem Belediye Başkanımız ise Murat Aydın Oldu. (1999-2019),Blediye Başkamız ise Ömer Arısoy Oldu. (2019-2024)

AK PARTİ TAM 25 YILDIR ZEYTİNBURUNU’NU YÖNETİYOR

1999 Yerel Yönetim seçimlerinden Fazilet Partisi adayı olarak seçime giren Murat Aydın % 27 ile seçimi kazandı. Ak Parti 2001’de kurulduğu zaman ilk geçen belediye başkanı oldu. Murat Aydın tam 4 dönem yani 20 yıl Zeytinburnu’nu yönetti. Bu süre ilk 3 başkanın 3 döneminden 5 yıl daha fazla.

Murat Aydın ilk 1 ve 2. Döneminde bir çok çalışmaya imza attı ancak 3.dönemi (2009-2014) ve 4 dönemi (2014 - 2019) arasında tam 10 yıl boyunca akılda kalacak ciddi bir projeye imza attığı söylenemez.

Burada hemen akla şu soru gelebilir eğer başkan başarılı değilse neden 3.ve 4.döneminde yeniden başkan seçildi ?

Buna da cevabımız şu şekilde olacak: Muhalefet ilçe ve ilçe halkının sorunlarını iyi çalışıp biz kazanırsak bunların çözümü için ciddi bir çabanın içinde olacağız diyerek halkı ikna edemedi şeklinde cevap vermek mümkün.

Diğer bir konuda ilçe hakkımızın önemli bir kesimi yoksuldu.Yılardır ilçede ikamet edip Boğaz’ı görmeye on binlerce vatandaşımız Boğaz turlarına götürülerek,ayrıca bizzat tanıklık ettiğim Belediyemizin Asos tatil köyüne eşi ile gelen yaşlı bir amcamızın ”hayatımda ilk kez bir tatile gittim ve masada yemek yedim” sözü Murat Aydın’ın neden 20 yıl başkanlığı kazandığına güzel bir örnek olabilir.

Burada amacımız Murat Aydın’ın kötülemek ve o manidar sözün sahibi amcamızı rencide etmek değil.

Halkımız kendisini adam yerine koyan siyasilere oyunu da verir desteğini de.

Muhalefet partileri yoksul halkı Makarnacı,Kömürcü diyerek damgalayıp hiç bir yere varamazlar. Makarnaya ve kömüre ihtiyacı olan insana bunu alma demek insani bir yaklaşım değildir.

Muhalefet daha iyi projelerle halkın karşısına çıkıp biz seçimi kazanırsak kaymakamlık ve belediyenin Soysal Yardımlarında faydalanan halkımız içinde eli - ayağı tutan gözü gören ve çalışma aşkı ve şevki olan bir çok kişiye kardeş ile modeli ile mikro krediler vererek iş sahibi yapacağız deyip örneklerini ortaya koyabilseydi Murat Aydın üst üste 20 yıl her dönem oyunu attırarak seçim kazanamazdı.

Diğer bir ifade ile Murat Aydın’ın seçimi kazanmasından dolayı muhalefet seçimi kendi başarısızlığı ile kaybetti demek daha adil ve doğru.

Çünkü 200 bine yakın farklı demografik yapıya sahip seçmen içinde 20 sene üst üste seçim kazanmanın başka bir tarifi ve açıklaması olamaz.

MEZARLIK ALANLARI DAHİL 11.16 KM.LİK YÜZÖLÇÜME SAHİP OLAN VE YAŞAM ALANI YAKLAŞIK 7 KM.OLAN İLÇEMİZDE SAĞLIKLI BİR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAM ANLAMI İLE BAŞLATAMADI HALKIMIZIN % 98’İ HALEN TABUT EVLERDE YAŞIYOR

Zeytinburnu ilçesi Sur içi İstanbul’unun yanında surların hemen dışında yer alan 110 civarında tarihi yapının olduğu geçmişi çok eskilere dayanan bir ilçedir.

İlçemiz 1947 yılına kadar şifalı suları,bağ ve bahçelik alanları ile ön plana çıkmış güzel bir yer olarak anılıyorken Cumhuriyetin ilk yıllarında çeperlerinde kurulan; Sümerbank,Bozkurt Mensucat,Narin Broderi,santral mensucat ve diğer tekstil firmalarında çalışmak üzere Trakya ve Anadolu’dan gelen yoksul halkın hazine arazilerine başımızı sokacak bir evimiz olsun mantığı ile yapılan derme çatma gece kondular ile o şifalı suları ve bağ bahçelik güzel geçmiş şöhretine gece kondulara devretti.

ZEYTİNBURNU’NDA BAS PARAYA AL İMARI ŞEKLİNDE ÇOK BİNA OLDU

1999 Marmara depreminden sonra Zeytinburnu ilçesinde imar izni verilirken ilim ve bilime göre hareket edilseydi yanı başında tarihi belediye binasının altında 1700 yıllık mozaik ve lahit bulurken önce 2 katlı bir dericiye imar verilip daha sonra bu imarın 15 katlı otel binasına dönüşmesinin neresinde ilim ve bilim var ?

Bunun gibi son yıllarda ilçemizde sayısız kibir kulesine imar verildi. Örnek vermek gerekirse İstanbul’un fethinden önce yalpan Fatih Camisi,Ayapreskayeva Kilisesi ve Erikli Baba Cemevi’nin yanıbaşında 39 Katlı 16/96 projesine imar verenlere bir Zeytinburnu’lu olarak hakkımı helal etmiyorum. Kuşların uçuş rotaları bile bu ucube binalardan sonra değişti.

Bazı kişiler daha çok para kazanacak diye kimin ilk olarak 300 bin kişilik Zeytinburnu geniş ailesine akabinde 16 milyonluk İstanbul’a ,85 milyonluk Türkiye’ye ve 8 milyarlık nüfusa sahip dünya insanlık tarihini değerleri olan mabedlere hakaret sayılabilecek 39 kat imarı hangi akıl ve izan ile verdiniz ?

Bazıları bu konu geride kaldı neden yeniden gündeme getiriyorsunuz diyebilir ama büyük bir alimin dediği gibi TEFSİRİ (AÇIKLAMASI) YAPILMAMIŞ HER İŞ TAZEDİR. Birisi sadece 16.9’un 39 Katlı imarı ve tarihi belediye binasının yanında neden 15 katlı otel binasına imar izni verdiniz mi ?

Anıtlar kurulu veya kültür bakanlığı Tarihi Belediye binasının altında 1700 yıllık lahit ve mozaik çıkıyorsa acaba 150 metre uzakta yer alan bu otel binasının n altıda ne vardır diye bir araştırma yapmış mıdır ?

HÜSEYİN ÇETİNER; RESMEN ZEYTİNBURNU’NUN KİTABINI YAZAN ADAM

Bir beldeye hizmet edebilmek için ilk iş olarak o beldeyi tanımakla başlar. Bir yeri tanımak için de en doğru yol ve yöntem hem kaynaklarda hem de alanda bizzat gerek gözlem yaparak oraya tanımak.

İşte Hüseyin Çetiner Mart 2008 yılında “ Değişim ve Gelişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” isimli kitabı yazarak ilçeye karşı ilk borcunu ödedi.

Akabinde 2016 yılında 13 arkadaşı ile beraber ilçemizde bulunan tarihi mekanları ve mezarlıklarımızda medfun önemli şahsiyetleri gelecek kuşaklara tanıtmak için “ Geleceğim Zeytinburnu Platformunu” GZP’yi kurdu.

ZEYTİNBURNUMUZ ACİLEN MAKUS TALİHİNİ YENMEK İÇİN 25 YILDIR DUYGU,DÜŞÜNCE VE PROJELERİNİ UYGULAMAK İÇİN HALKIN YETERLİ DESTEĞİ ALAN YÖNETİMLERİN GELECEK 5 SENEDE FARKLI BİR ŞEY YAPMALARI BELKLNEMEZ… ÇÜNKÜ BAŞTA KENSTEL DÖNÜŞÜM OLMAK ÜZERE ZATEN YAPSALARDI GEÇEN 25 YILLIK SÜREDE YAPARLARDI

Yıllarca Zeytinburnu’nuzu yönetenlere tavsiye ve gelecek kuşaklarımızın daha rahat yaşaması için yapılması gereken işleri samimi ve içten bir şekilde ilettik.

Hiçbir şey yapmadıkları halde yüz yüze anlatmak için randevu taleplerimize dönüş dahi yapmadıkları için Zeytinburnu’muzu farklı bir mantık ile yönetmek için İLÇEMİZE TAZE KAN olmak adına artık Belediye başkanlığına aday olduğumuz duyurmanın zamanı geldi.

1988 yılından beri suyunu içtiğim ve ekmeğini yediğim Zeytinburnu’na daha iyi hizmetler yapabilmek için 31 Mart 2024 tarihinde Belediye Başkanı adayı olmaya arkadaşlarımız ile beraber karar verdik.

Hangi Partiden adaysınız dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyeyim ZEYTİNBURNU HALK Partisi …

Kesinlikle tanımak,bilinmek,makam mevki için aday değilim. Tanımak derdim olsaydı Zaten her gün 3 milyon insan videolarımızı,yazılarımızı , haberlerimizi takip ederek bizi mutlu ediyorlar.

Şükür evlatlarımızı da iş ve sahibi yapara maişet derdimizi de çözdük çok şükür.

Bu saatten sonra tek gayemiz ;

“İnsanların En Hayırlısı İnsanlar İçin Faydalı Olandır”

(Hadis-i Şerif )

“Zeytinburnu İçin Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak”

“Zeytinburnu’na Hizmet Benim İçin Bir Aşktır”

Sizde bize katılmak isterseniz aşağıdaki kitle iletişim araçlarımız üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

İLETİŞİM İÇİN BİZİMLE TEMASA GEÇİN:

Hüseyin ÇETİNER/ Gazeteci – Yazar -Geleceğim Zeytinburnu Platformu - Kurucu Başkanı -Gsm ve WHATSAPP : 0532 - 344 05 12 - www.zeytinburnutimes.com - [email protected] - : ZeytinKöy Tv. - : Huseyin ÇETİNER Tv