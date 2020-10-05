Huntsman, Türkiye’deki tesisini yeniden inşa edecek

Aynı zamanda Türkiye ve Orta Doğu'da Huntsman Building Solutions (HBS) için bir büyüme platformu işlevi görecek tesisin inşasının 2021’in son çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle ayrıca yıllık yüz milyonlarca PET şişenin geri dönüşümü sağlanarak, şirketin döngüsel ekonomiye katkısı arttırılacak ve bu sayede söz konusu tesis sürdürülebilir bir yatırım haline de gelecek.

Huntsman Corporation (NYSE: HUN), bugün yaptığı açıklamada, İstanbul’da bulunan şirkete bağlı poliüretan tesisinin yeniden inşa edilmesinin planlandığını duyurdu. Huntsman tarafından aynı arazi üzerinde yapılacak birinci sınıf tesisin ve teknik merkezin, EHS (Çevre, İş Sağlığı ve Güvenlik), mühendislik ve kalite bakımından en yüksek standartları karşılayabilecek niteliklere sahip olacağının da belirtildiği açıklamaya göre; yeni tesisin inşasının 2021’in son çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor.

İnşa edilecek yeni ve birinci sınıf tesis, polyester polioller, karışımlar, MDI prepolimerleri, sprey köpük ve poliüre üretim kapasitesine sahip olacak. Huntsman’ın tescilli TEROL® teknolojisinin kullanılacağı tesiste, yıllık yüz milyonlarca PET şişenin geri dönüşümü sağlanarak, şirketin döngüsel ekonomiye katkısı arttırılacak ve bu sayede söz konusu tesis sürdürülebilir bir yatırım haline gelecek. Tesis aynı zamanda Türkiye ve Orta Doğu'da Huntsman Building Solutions (HBS) için bir büyüme platformu işlevi görecek. HBS, dünyanın önde gelen Sprey Poliüretan Köpük sağlayıcılarından biri olup, aynı zamanda dünyanın en büyük beşinci yalıtım imalatçısı konumunda bulunuyor.

Huntsman Polyurethanes Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steen Weien Hansen, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “2021’de Huntsman’ın EMA’yı satın almasının üzerinden on yıl geçmiş olacak. Tesisin yeniden inşası, eskisinden daha iyi bir yeniden yapılanmayı başarmamızı ve Türkiye’deki poliüretan endüstrisinin merkezinde yürüttüğümüz ekip çalışmasına devam edebilmemizi sağlayacak. Türkiye, Avrupa'nın ikinci en büyük MDI bazlı poliüretan pazarı. Türkiye ayrıca, cazip demografik özellikleri ve geniş imalat sektörü sayesinde yüksek büyüme oranının yanı sıra çok sayıda endüstriyel pazar ve tüketici pazarı segmentine erişim sunuyor.”

Huntsman Polyurethanes Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü Gülüm Selen Kabil ise şunları kaydetti: “Yeni tesisimizin inşası devam ederken, gösterdikleri anlayış için müşterilerimize ve yürüttükleri yoğun çalışma için Huntsman EMA ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca çalışma arkadaşlarımız ürünlerimizi bölge genelinde çeşitli tedarik çözümleri kullanarak tedarik etmek için titizlikle çalıştı. Yeni tesisin önümüzdeki yıl devreye girmesiyle faaliyetlerimizi geçmişte olduğundan çok daha güçlü bir şekilde yürüteceğiz.”

TEROL®, tüm ülkelerde geçerli olmamakla birlikte, Huntsman'ın veya bağlı kuruluşunun bir veya daha fazla ülkedeki tescilli ticari markasıdır.

Huntsman Hakkında:

Huntsman Corporation (NYSE: HUN), 2019 yılına ait yaklaşık 7 milyar dolarlık gelir rakamına sahip, küresel olarak faaliyet gösteren halka açık bir şirket olup, farklılaştırılmış ve özel kimyasalların pazarlamacısıdır. Kimyasal ürünlerimiz çok geniş bir yelpazede üretilmekte olup, dünya çapında geniş ve çeşitli tüketici gruplarıyla birlikte endüstriyel son pazarlara hizmet veren üreticilere satılmaktadır. Yaklaşık 30 ülkede 70'den fazla üretim, Ar-Ge ve operasyon tesisi işletiyor, dört farklı iş birimimizde yaklaşık 9000 çalışanı istihdam ediyoruz. Huntsman hakkında daha fazla bilgi için şirketin www.huntsman.com adresindeki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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İleriye Dönük İfadeler:

Bu bültende verilen bazı bilgiler, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu Bölüm 27A ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu Bölüm 21E kapsamında ileriye dönük ifadeler ortaya koymaktadır. Söz konusu ifadeler yönetimin mevcut inanç ve beklentileriyle ilgilidir. Bu bültendeki ileriye dönük ifadeler, belirsizliğe ve koşullardaki değişikliklere tabi olup, şirketin faaliyetlerini, pazarlarını, ürünlerini, hizmetlerini, fiyatlarını ve diğer faktörleri etkileyebilecek riskler ve belirsizlikleri içermektedir. Söz konusu risk ve belirsizlikler, Huntsman şirketlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda tutulan dosyalarında "Risk Faktörleri" başlığı altında yer almaktadır. Önemli riskler ve belirsizlikler, değişken küresel ekonomik koşullar, döngüsel ve değişken ürün pazarları, üretim tesislerindeki üretim kesintileri, Huntsman'ın operasyonlarının yeniden düzenlenmesi veya yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olabilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu faktörler ayrıca, Huntsman'ın işletmelerinde maliyet düşürme, önerilen işlemlerin zamanlaması ve üretim optimizasyonu iyileştirmelerinin uygulanmasını etkileyen herhangi bir gecikmeyi veya diğer olumsuz gelişmeleri de içermekte olup, beklenen maliyet tasarruflarını ve diğer mali, ekonomik, rekabetçi, çevresel, politik, yasal, düzenlemeye ilişkin ve teknolojik faktörleri de kapsamaktadır. Şirket, geçerli yasalar aksini gerektirmedikçe, koşulların değişmesi durumunda ileriye dönük beyanlarda revizyon yapma yükümlülüğünü üstlenmez..