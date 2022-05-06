Hükümet Neden Hep İmamoğlu’nu Konuşuyor ? Karadeniz Seyahati Neden Çok Ses Getirdi ?

Meyve veren Ağaç taşlanır diye güzel bir atasözümüz var, Hükümet İmamoğlu’nu kendisine en büyük rakip gördüğü için yıpratmak adına her işini eleştiri konusu yapmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığını görmek mümkün.

İmamoğlu kendisi Bayram da Rize,Artvin ve Trabzon’a yaptığı ziyaret esnasında her konuda kendisini haksız olarak eleştiren Ak Partili yöneticilere “Elin neden arkada,neden buraya gittin, neden buraya gitmedin diyerek 24 saat İmamoğlu’nu haksız olarak eleştirmeleri karşısında yeter artık diyorum diyerek İmamoğlu kadar başınıza taş düşsün çıkışında bulundu.

Başkan İmamoğlu kültürümüzde örfümüzde her kes ne yapar imkanları var ise doğduğu yerleri ziyaret ederek ailesi ve akrabaları ile bayramlaşmak ister,resmi bayram tatilinde doğduğum yerlerde yaşayan akrabalarım ve halkımız ile bayramlaşmaya gelmişim bunu bile eleştiri konusu yaptılar diyerek yapılanın yanlış olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU’NUN 7 BÖLGEDE KARŞILIĞI VAR BU DURUM RAKİPLERİNİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR …

Ekrem İmamoğlu ayrıştırma yapmıyor. Her kesimi eşit tutuyor. Erdoğan kendisi de İBB başkanı iken Siirt başta olmak üzere ülkemizin bir çok şehrine gitmişti.

Ancak İmamoğlu’nun il dışı ziyaretlerinin hep eleştiri konusu yapılması halkın tepkisini çekiyor. Bu durumun Ak Partiye faydası değil zararı oluyor.

İBB BASIN DANIŞMANI SAYIN MURAT ONGUN(TRABZON MEYDANI 4 MAYIS 2022)

SİYASETİ BİRAZ BİLİRİM ,AK PARTİ KENDİSİNE YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞINA İMAMOĞLU ŞUNU YAPTI BUNU YAPMADI DEMEKLE MEŞGUL…

Daha önce bir siyasi partide kurucu mahalle başkanı olarak siyasete başlayıp ilçe başkan yardımcılığı İl Koordinatörlüğü ve bir ilçede belediye başkan aday adayı olmaya süreçlerini yaşayan bir basın mensubu olarak ve seçmen olarak kim ne yapıyor biz zaten bir çok yerde karşılaştırmalı olarak takip ediyoruz. Ak Parti bize İmamoğlu’nun yaptıklarını ve yapmadıklarını anlatacağı yerde kendi yaptıklarını veya yapmadıklarını anlatsa daha iyi olur.

Sayın İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nu CHP Beylikdüzü ilçe başkanı iken tanıdım. Gazete olarak 2013 yılında kuruluş yıl dönümüzde yılın enleri kategorisinde yılın ilçe başkanı plaketini kendisi kazanmıştı.

Kendisi ayrıştırma yapmadan bütünleştirici bir siyaset dili takip ederek Ak Parti Genel başkanı dahil bütün bakanların ve mülki idare amirlerinin bütün engellemelerine rağmen 3 ay içinde 2 kez üstüne İBB tarihinde en yüksek oyu alarak Belediye başkanı seçildi.

NAGEHAN ALÇI RİZE MEYDANI (RİZE 3 MAYIS 2022)

AKLIN YOLU BİR KİM NE DERSE DESİN CHP YANİ DİĞER İSMİ İLE MİLLET İTTİFAKININ CB ADAYI EKREM İMAMOĞLU OLACAK…NOKTA …

MHP lideri sayın Devlet Bahçeli 2023’de Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan dedi.

Ama Erdoğan’ın kendisi henüz ben Cumhur ittifakının dayıyım dediğini duymadım ? Yani diğer bir ifade ile henüz Cumhur ittifakın da adayı belli değil ,millet ittifakının da adayı belli değil.

Millet ittifakı hiç toplantı üstüne toplantı yapmasın İstanbul Times Tv Özel Yotube kanalımız için 12 yıldır yaptığımız gibi sokak röportajlarımızın formatında “SİZCE MİLLET İTTİFAKININ CUMURBAŞKANI ADAYI KİM OLSUN? YADA MANSUR YAVAŞ MI EKREM İMAMOĞLU’MU OLSUN SORUSUNU HER İLDE 500 KİŞİYE SORALIM TÜRKİYE GENELİ 40.500 KİŞİ’NİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KİMİ ADAY GÖRMEK İSTİYORSA O ADAY YAPILSIN…

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş arasında her yönü ile artı ve eksileri değerlendirilsin kim daha çok halkın takdirini kazanmışa o aday olsun demek en doğrusu değil midir ?

Her iki başkanın farklı ve güzel özelikleri var. Her gün yüzlerce seçmen’e siyasi sorular soran bir basın mensubu olarak halk’tan aldığım izlenimler hakkında size minik anekdotlar şeklinde aktarmak isterim.

Kürt seçmen İmamoğlu’nu kendisine daha yakın gördüğü için ciddi olarak İmamoğlu’na oy verir.

Hakeza Alevi seçmen’de yine kendisini İmamoğlu’na daha yakın görüyor.

NEVZAT YILMAZ İMAMOĞLU AİLESİNİN YAKIN TANIŞI VE GAZETECİ (TRABZON GAZETECİLER CEMİYETİ 4 MAYIS 2022)

Yaptığım araştırmalarda daha dün Trabzon’da İmamoğlu ailesini yakından tanıyan eski Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı ve Trabzon Haber Ajansı’’nın sahibi Nevzat Yılmaz babasının çocuk esirgeme kurumu müdürlüğü yaptığını İmamoğlu ailesini yakından tanıdıklarını ifade ederek İmamoğlu ailesinin bir çok büyüğü MHP içinde uzun süre siyaset yaptıklarını söyledi.

Ekrem bey’in babası Hasan bey’in de Anavatan Partisi Akçaabat ilçe başkanlığı yaptığını söyledi.

İmamoğlu’na Milliyetçiler ve Ak Parti seçmeninden Mansur Yavaş ‘a göre daha az oy gelir diyenler acaba ailenin bu siyasi geçmişini ne kadar biliyor ?

Karadeniz Milliyetçiliği de ciddi oranda İmamoğlu lehine sandığa mutlaka yansıyacaktır kanısı bende hakim.

Bir kesim seçmen ‘da yaş olarak Mansur Yavaş’ın daha olgun olduğunu ifade ederek cumhurbaşkanlığına yakışıyor derler.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayına karar verirken halkımızın genelinin gönül rahatlığı ile oy vereceği bir aday ile seçmenin önüne çıkma Şansı var.

ÖZLEM GÜRSES TV PROGRAMCISI (RİZE 3 MAYIS 2022)

AK PARTİ ZAYIFLADI HANGİ ADAY İLE ÇIKARSAK ÇIKALIM SEÇİMİ ALIRIZ ALGISI ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞ OLUR

Hayat pahalı evet …

AK PARTİ 20 yılda mental yorgunluk yaşıyor evet

Kurucu kadro nerede ise yok olmuş evet

Parti yöneticilerinin ayrıştırıcı dili var evet

AK PARTİ yep yeni bir hikaye yazamıyor evet

MHP lideri zaman zaman AK Partiye Zarar veriyor evet

Özetle Ak Parti diğer bir ifade ile Erdoğa’ın 20 eksiği ve hatası var ise bunun yanında bir o kadar da artısının olduğu seçmen söylüyor.

Ak parti öldü biti biz kimi aday yaparsak seçilir mantığı Millet ittifakı için ölümcül bir hata olur.

Çünkü Erdoğan’ın halen halk nezdinde ciddi bir karşılığı var. Yani bir önceki seçime göre oy kaybı olduğu açık ama yine en büyük parti halen AK PARTİ.

ARTVİN - ARHAVİ 3 MAYIS 2022

AK PARTİ yani Erdoğan elbette bu şartlarda seçime girmeyecek.

EYT Sorununu çözecek …

Emekli ve asgari ücrete tahmin edilmeyecek bir zam verecek…

Döviz ve faizi düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacak …

Ak Parti içinde oluşan küskün ve kırgınların gönlünü almak için ciddi bir çalışma yapacak…

Yeni bir yapılandırma yapacak …

MASKE VE sokağa çıkma yasak ihlallerinde verilen cezaları af edecek …

Kandil ve Sincar Başta olmak üzere terör örgütleri için sembol olan bazı yerlere Türk bayrağı asacak ve mehter marşı çalacak…

ABD ile anlaşma yaparak bazı terör suçlularını ülkeye getirecek…

SUUD,Katar,Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Rus oligarklar’a da dahil ciddi tavizler vererek sıcak para akışını hızlandıracak çalışmalar yapacak…

Toplumu rahatsız etmeyecek bazı suçlara af getirecek…

Tarım havancılık ve üretime destek verecek …

Bu maddeleri daha da çoğaltmak mümkün ama biz şunu ifade ederek bu kısmı bitirelim.

Ak Parti genel bakanı ve Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul, Ankara, Adana,Mersin ve Antalya Başta olmak üzere bir çok büyükşehir’de belediye başkanlığını HDP’ nin desteği ile MİLLET ittifakına kaptırdıktan sonra ilk gireceği seçime elindeki bütün KOZLARI Kullanarak gireceğinden zerre şüphem yok.

İşte bu şartlar altında Millet İttifakını meydana getiren parti genel başkanlarının hata yapma lükslerinin olmadığını söylemeye bir gerek yok.

Elbette ki normal şartlar altında her parti’nin genel başkanı o partin Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır ama şu an normal şartlar yok…

Her genel başkan egosuna göre değil en çok oyu hangi aday ile alacağına dair kendi partisi veya anket şirketleri ile çalışarak en doğru adayın kim olacağı ile alakalı bilgi edinmek mümkün.

Dolayısı ile Millet İttifakı en az hata ile en çok oy alacağı adayı 81 ilde 50 bin ile 100 bin kişi arasında seçmen ile yapacağı tarafsız ve inandırıcı bir anket ile en doğru Cumhurbaşkanı adayını belirlemesinin doğru ve adil olacağına inanıyorum…

2008’den bu yana gazete ve haber portalı sahipliği yapan 2010’daen bu yana da sokak sokak gezerek halkın nabzını tutan ve şuan günlük 750.000 bin kişi tarafından izlenen /okunan ve takip edilen bir medya grubunun genel yayın yönetmeni olarak şu an için MİLLET ittifakı içinde en çok oy alabilecek iki aday var bunlar sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş ‘tır …

Bu iki Büyükşehir belediye başkanımızı cumhurbaşkanı adayı yaparsak ülkemizin en büyük iki ilinde belediyeyi Ak Partiye kaptırmış oluruz tezini çürütmek için de çok yol ve yöntem var. Şimdi ben burada bunlara girmeyeyim.

Kaldı ki Haziran 2023’de genel seçim yapılırsa 9 ay sonra yani Mart 2024’de de yerel seçimler yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için en güçlü adayınızı sadece 9 ay için belediyeyi Ak Parti yönetmesin deyip vaz geçecekseniz bir şey demiyorum.

Sonuç olarak her ittifakın adayı ülkemizin Selameti için çalışsın diyorum.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner -6 Mayıs 2022