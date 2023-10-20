banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.582,81
ALTIN
1.782,12
DOLAR
28,01
STERLİN
34,04
EURO
29,69
Karabat :Et İthalatında Oyun Çok Büyük …
Son Dakika
Karabat :Et İthalatında Oyun Çok...
Pazar Günü Zeytinburnu Halkı Bu Lokasyonlara Dikkat Etsin !
Pazar Günü Zeytinburnu Halkı Bu...
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği
Son Dakika
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin...
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...

Hughugkusu Web Sitesi açıldı

İçinde bulunduğumuz iklim krizi, tahrip edilen doğa ve canlı yaşamının günden güne zarar görmesine karşı bilinçlendirme platformu misyonu taşıyan Hughugukusu Web Sitesi, hizmete açıldı. Kâr amacı gütmeyen platform, yaşam hakkı ve doğanın korunmasına dair yayınlar yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2023 Cuma 12:35
Hughugkusu Web Sitesi açıldı
banner171

Doğa ve hayvan hakları savunucusu, Erdem ERDEM ve arkadaşları tarafından 2023 yılının yazında hayata geçirilen Hughugkusu projesinin, aslında uzun yıllar öncesinde temelli atılan bir çalışma olduğu biliniyor. Erdem ERDEM’in kişisel girişimi ile kendiliğinden ortaya çıkan sosyal medya etkileşimleri, zaman içerisinde daha geniş bir bilgilendirme platformuna dönüşüp bugünkü formuna erişmiş.

Platform; doğadaki yıkım başta gelmek üzere, yerkürede yaşanan anormallikleri merkezine alıyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, kirlilik, canlı yaşamı ve insan hayatına dair hemen her konuya bu zeminde yer verilmesi planlanıyor.

Doğa Evimizdir

Hughugkusu platformu destekçilerinin ortak görüşü; “Eğer insan yaşamı önceliklendirilecekse dahi, inanın yaşamını mümkün kılacak koşulların korunması daha öncelikli olmalıdır.” Şeklinde.

Erdem ERDEM yaptığı açıklamada;

“İnsanoğlu eğer yaşayacak bir ortama sahip olmazsa, öncelikli olmasının da bir anlamı olmayacaktır. Evimizi yaşanabilir tutmadan, kendimiz güvende olamayız.”

İfadelerini dile getiriyor.

Hughugkusu web sitesi, bağlı bulunduğu sosyal medya hesapları ile sahip olduğu etki alanını oldukça geniş kitlelere taşıyor. Kullanıcılarına, sitede yazar olabilme imkânı sunan platform; herkese açık bir yapı olma özelliğine sahip.

Site yöneticileri, sitede yazar, editör veya bilgi sağlayıcı olmak isteyen herkesin katılımcı olabileceğini ifade ediyor. Sitenin ilerleyen zamanlarda, onlarca köşe yazarı ile doğa, iklim ve canlı yaşamı konularında çok sesli bir koroya dönüşmesi planlanıyor.

Yaşam Hakkı Önceliğimiz

Erdem ERDEM, Hughugkusu girişimi hakkında;

“Tıpkı insanlar için olduğu gibi, hayvanlar için de öncelikle yaşam hakkını savunuyoruz. Bunun için gerekli olan çevresel koşulların sağlanması ve sağlıklı biçimde muhafaza edilmesi için çaba sarf edeceğiz. Her ne kadar bir sivil toplum yapılanması olmasak da bilinçlendirme konusunda sivil bir inisiyatif olduğumuz tartışılmaz bir gerçektir. Bu noktada, sahip olduğumuz bilgileri aktarmak ve bilgi sahiplerinin sesini duyurmak, Hughugkusu web sitesinin misyonu olacaktır. Vizyonumuz ise doğayı, kendi dinamikleri içerisinde en yaşanabilir halde tutmak için çaba sarf etmektir.” Diyor ve ekliyor;

“Etik kurallar ve bilimsel analizlerin aktarılması noktasındaki evrensel yöntemleri terk etmeden, herkesin anlayabileceği ve fikir edinebileceği bir platform için yola çıktık. Rekabet etmiyor ve bizimle aynı işi yapmaya çalışan tüm diğer girişimleri, saygıyla selamlıyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabat :Et İthalatında Oyun Çok Büyük …
Karabat :Et İthalatında Oyun Çok Büyük …
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda Konuştu
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda Konuştu
Nezir Çelik : Dr.Hüseyin Demir’i Tanımadan 'İmkanım yok' deme, 'Engeller var' deme!
Nezir Çelik : Dr.Hüseyin Demir’i Tanımadan 'İmkanım yok' deme, 'Engeller var' deme!

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169