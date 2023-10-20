Hughugkusu Web Sitesi açıldı

Doğa ve hayvan hakları savunucusu, Erdem ERDEM ve arkadaşları tarafından 2023 yılının yazında hayata geçirilen Hughugkusu projesinin, aslında uzun yıllar öncesinde temelli atılan bir çalışma olduğu biliniyor. Erdem ERDEM’in kişisel girişimi ile kendiliğinden ortaya çıkan sosyal medya etkileşimleri, zaman içerisinde daha geniş bir bilgilendirme platformuna dönüşüp bugünkü formuna erişmiş.

Platform; doğadaki yıkım başta gelmek üzere, yerkürede yaşanan anormallikleri merkezine alıyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, kirlilik, canlı yaşamı ve insan hayatına dair hemen her konuya bu zeminde yer verilmesi planlanıyor.

Doğa Evimizdir

Hughugkusu platformu destekçilerinin ortak görüşü; “Eğer insan yaşamı önceliklendirilecekse dahi, inanın yaşamını mümkün kılacak koşulların korunması daha öncelikli olmalıdır.” Şeklinde.

Erdem ERDEM yaptığı açıklamada;

“İnsanoğlu eğer yaşayacak bir ortama sahip olmazsa, öncelikli olmasının da bir anlamı olmayacaktır. Evimizi yaşanabilir tutmadan, kendimiz güvende olamayız.”

İfadelerini dile getiriyor.

Hughugkusu web sitesi, bağlı bulunduğu sosyal medya hesapları ile sahip olduğu etki alanını oldukça geniş kitlelere taşıyor. Kullanıcılarına, sitede yazar olabilme imkânı sunan platform; herkese açık bir yapı olma özelliğine sahip.

Site yöneticileri, sitede yazar, editör veya bilgi sağlayıcı olmak isteyen herkesin katılımcı olabileceğini ifade ediyor. Sitenin ilerleyen zamanlarda, onlarca köşe yazarı ile doğa, iklim ve canlı yaşamı konularında çok sesli bir koroya dönüşmesi planlanıyor.

Yaşam Hakkı Önceliğimiz

Erdem ERDEM, Hughugkusu girişimi hakkında;

“Tıpkı insanlar için olduğu gibi, hayvanlar için de öncelikle yaşam hakkını savunuyoruz. Bunun için gerekli olan çevresel koşulların sağlanması ve sağlıklı biçimde muhafaza edilmesi için çaba sarf edeceğiz. Her ne kadar bir sivil toplum yapılanması olmasak da bilinçlendirme konusunda sivil bir inisiyatif olduğumuz tartışılmaz bir gerçektir. Bu noktada, sahip olduğumuz bilgileri aktarmak ve bilgi sahiplerinin sesini duyurmak, Hughugkusu web sitesinin misyonu olacaktır. Vizyonumuz ise doğayı, kendi dinamikleri içerisinde en yaşanabilir halde tutmak için çaba sarf etmektir.” Diyor ve ekliyor;

“Etik kurallar ve bilimsel analizlerin aktarılması noktasındaki evrensel yöntemleri terk etmeden, herkesin anlayabileceği ve fikir edinebileceği bir platform için yola çıktık. Rekabet etmiyor ve bizimle aynı işi yapmaya çalışan tüm diğer girişimleri, saygıyla selamlıyoruz.”