Hostech by Tusid Fuarı Kapılarını Açtı

2014 yılından bugüne Türkiye’nin ilk ve tek HoReCa markası olarak faaliyetlerini sürdüren ve 6 kıtada 100 ülkede otel, restoran ve catering sofralarında şıklık yaratan premium porselen markası Bonna, HoReCa sektörünün en önemli fuarlarından olan Hostech by Tusid’de yerini aldı. "Mükemmel yeme içme deneyimi" vaadini yepyeni ürün kategorileriyle genişleten Bonna, fuarda yeni ürünlerinin yanı sıra inovatif, yenilikçi ve sıra dışı tüm yeni tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. 20.09.2023 Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ikinci büyük fuarı olan Hostech by Tusid (Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı) kapılarını açtı. 20-24 Eylül tarihlerinde ziyaret edilebilecek fuarda yerini alan premium porselen markası Bonna, yeni kategorilerini ve ürün çeşitlerini 1. Hall C10 no’lu stantta sergiliyor. Dünya HoReCa sektörünün bir araya geldiği 25. Hostech by Tusid Fuarı’nda yeni kategorilerinin lansmanını yapan Bonna, yeni ürünlerinin yanı sıra inovatif, yenilikçi ve sıra dışı tüm tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Dünyanın her yerinden büyük otel ve restoran zincirlerinin eşlik ettiği fuar, kurumsal satın alma profesyonellerinin yanında yeni işletme sahibi olacaklar ve işletmesini yenileyecek tüm yatırımcıları ağırlıyor. Sektöre öncülük eden 25. Hostech by Tusid Fuarı, hazırlık ekipmanlarından pişiricilere, servis ve soğutma ekipmanlarından, bulaşıkhaneye birçok üreticinin ihtiyaç duyacağı her türlü ürünü ziyaretçilerine sunuyor. İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner Bonna Hakkında; 1983’te küçük bir seramik atölyesi olarak İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Kar Porselen’in hayata geçirdiği HoReCa markası Bonna, 2014 yılından bu yana otel, restoran ve catering sektörüne yenilikçi çözümler sunuyor. Yerli ve yabancı tasarımcıların imzasını taşıyan ürün koleksiyonlarını kullanıcılara sunan marka, geniş bir ürün gamına sahip. Bonna, bugün 6 kıtada 100 ülkeye ürün ihracatı yaparken, otel, restoran ve kafelerde yeme-içme deneyimini mükemmelleştirmek amacıyla, farklı ihtiyaçlara uygun kişiselleştirilmiş ürün ve çözümler sunarak, kusursuz sofralar yaratıyor. Bonna kullanıcılarına “her defasında en mükemmel sunum” vaat ediyor. Bonna, Kocaeli Çayırova ve Bilecik Pazaryeri bölgelerinde bulunan 2 tesisiyle yıllık toplam 40 milyon parça üzerinde üretim gerçekleştiriyor. Bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası fuara katılan Bonna, birbirinden özgün koleksiyonları ile AI DESIGN AWARD, IDA DESIGN AWARDS, GERMAN DESIGN AWARD, DNA PARIS AWARD ve DESIGN TURKEY gibi prestijli yarışmalar tarafından ödüle layık görülmüştür. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)