HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN

Kameri Aylara Göre Ramazan Her Sene 10 Gün Önce Gelir

Bu durumda bile İslamın adaleti var. Her sene Ramazan aynı güne gelse bazıları sürekli yazın oruç tutacak bazıları ise kışın oysa bu şekilde 30 küsür seende bir insanlar ancak aynı döneme denk gelecek şekilde oruç tutarlar.

Her zaman yardımlaşma,iyilik yapmak iyidir ama Ramzan Ayanında bu duygular zirveye çıkar…

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. “Yaz sonunda ve güz mevsiminin başlarında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur” anlamındaki ramadî kelimesinden ya da “kılıcı veya ok demirini inceltip keskinleştirmek için iki yalçın taş arasına koyup dövmek” anlamındaki ramd masdarından türediği de ileri sürülmüştür. Genellikle “şehr” (ay) kelimesine izâfe edilip şehru ramazân şeklinde kullanılır.

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir.

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan ramazanın başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 1. Kur’ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi de bu ayın içindedir.

Kadir gecesi ramazan içinde mübarek bir gece olduğundan âyetler arasında bir çelişki yoktur. 2. İslâm’ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur.

İslam dininin Ramazan ayına verdiği önemi bütün Müslümanlar bilir.Ülkemizde bu aya ayrı bir anlam ve mana yüklendiği herkes bilir.

Akan kan ve gözyaşı artık sun bulsun

Başta İslam ülkeleri olmak üzere yeryüzünde zalimlerin akıttığı kan ve gözyaşı artık bir son bulmalı.Bunun için hak hukuk adalet diyenlerin sayısı artmalıdır.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemimin ramazan ayını tebrik ederiz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)