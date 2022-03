Hızlı Değil, Güvenle Gelsin

İBB, her gün zamanla yarışan on binlerce motokuryeler için ‘Güvenle Gelsin’ kampanyası başlattı. Siparişlerin not bölümüne ekleyeceği ‘Güvenle Gelsin’ ibaresi eklemeye davet eden hareketle motokuryeler üzerinde süre baskısı oluşmayacak. Kendilerini ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atmak zorunda kalmayacak.