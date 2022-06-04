"Hiç kimsenin rengini kaybetmediği sendika olacağız"

2021 Aralık'ta kurulduğu günden itibaren hızlı teşkilatlanması, siyasete olan mesafesi ve eğitim çalışanlarının sorunlarına ürettiği çözümlerle dikkatleri üzerine çeken Hürriyetçi Eğitim Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu’nu coşkulu bir şekilde tamamladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda gerçekleştirilen anıtkabir resmi ziyaretiyle başlayan kongreye eğitimciler büyük ilgi gösterdi. Kongrede genel başkan seçilen Levent Kuruoğlu delegelere teşekkür ederek önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Sendika tüzüğünde yapılan bazı değişikliklerin oylanmasının ardından, yetkili organlara yapılan adaylık başvuruları ile Genel Kurula devam edildi. Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından tüm adaylara eşit süre hakkı verilmek suretiyle adaylık konuşmaları gerçekleştirildikten sonra oylama işlemine geçildi. Yapılan oylama sonucu: Genel Başkan Levent Kuruoğlu Genel Sekreter Ali İhsan Hasanpaşaoğlu Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) Erdoğan Aktaş Genel Başkan Yardımcısı (Örgütlenme) Özerdinç Öztaş Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Etkinlikler) Ali İhsan Öztürk Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Haklar) Erol Usta Genel Başkan Yardımcısı (Medya ve Tanıtım) Gökhan Öztürk Merkez Disiplin Kurulu : Ayhan Dodur, Tuğrul Selimoğlu, Uğur Başar Merkez Denetleme Kurulu: Süleyman Pekin, Serpil Koçyiğit, Oğuz İduğ, Tekin Akdağ, Veysel Uğur şeklinde oluşdu.

YENİ BİR SENDİKAL ANLAYIŞI İNŞA EDİYORUZ

Hürriyetçi Eğitim Sen Kurucu Genel Başkan Levent Kuruoğlu. “Bir ülkenin bağımsızlığı savaşla kazanılır kurumları ile devletleşir ve geleceği eğitimle inşa edilir. Devletimizin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün bir kara tahta önünde elinde tebeşirle hatırladığımız fotoğrafı geleceği inşa etmek üzere başlattığı eğitim hamlesinin tarihi bir hatırası ve bizim ilham kaynağımızdır. Bizim karşı karşıya kaldığımız sendikal bölünme değil, ayrışmadır. Bölünmede parçalar benzerliğini büyük ölçüde korur, ayrışma ise zihniyet farklılaşmasıdır. Biz eğitim çalışanlarının refahı, ülkemizin geleceği için yeni bir sendikal anlayışı inşa ediyoruz. Eski dil ve eski anlayışla yeniyi inşa edemeyiz. Bizi yıllarca içine sıkıştırdıkları cendereyi kırarak hedefe doğru yürüyoruz. Bir sendikada demokrasiden bahsedilebilmesi için o yapının üyeleri tarafından denetlenebilmesi şarttır. Bu ise daha kuruluşta, ilkeler üzerinden şekillenen güç dengesinin oluşturulmasıyla mümkündür" şeklinde sözlerine devam etti.

SİYASETTEN TALİMAT ALMAYACAĞIZ

Genel Başkan Levent Kuruoğlu gülümseyin geliyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti, "Eğitim çalışanlarını reva gördükleri maaşı, liyakatsiz idareci atamasını, üniversitelerdeki geçici görevlendirme keyfiyetini, memur ve hizmetlilerin çalışma şartlarını, sözleşmeli öğretmenlik garabetini, atanamayan öğretmen sorununu düzeltene kadar, hakkımızı alana kadar durmayacağız. Eğitim Çalışanları Hürriyetçi Eğitim Sen’e üye olduklarında kendini bir siyasi partiye üye olmuş gibi hissetmeyecek. Siyasetten talimat almayan bir sendika hayali olanların sendikası olacağız. Her renkten eğitim çalışanının üye olduğu hiç kimsenin rengini kaybetmediği sadece eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak için mücadele eden bir sendika olacağız" dedi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)