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Hem Öğrendiler Hem Kaynaştılar

Esenyurt Belediyesi’nin çocuklar arasında uyumu geliştirmek amacıyla düzenlediği ‘Sanatla Öğreniyorum’ projesinde, minikler hemresim tekniklerini öğrendi hem de birlikte hareket edebilmebecerisi kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2022 Çarşamba 17:01
Hem Öğrendiler Hem Kaynaştılar
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Sanatla çocukları bütünleştirmekamacıyla birçok çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile ortaklaşa ‘Sanatla Öğreniyorum’ projesi düzenledi. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte8-14 yaş aralığındaki çocuklar, beş hafta boyunca alanında uzman hocalardan yağlı boyama ve ebru sanatı dersleri aldı. Çocuklar arasında uyumu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve göçmen çocukların da yer aldığı projede minikler, resim tekniklerini öğrenmenin yanı sıra üretirken hayâl kurma, birlikte hareket edebilme gibi beceriler de kazandı. Çocukların tasarladığı el emeği tablolar ve resimler Çocuk Şenliği’nde sergilenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

“Bu bir uyum çalışması”

Etkinliğin bir uyum çalışması olduğunu söyleyenUzman Sosyolog Nihal Batuk, “Çocuklarımızla, ünlü ressamların ilham veren hayat hikâyelerini, resim tekniklerini birlikte öğreniyoruz. Sınıfımızda yerli çocuklar olduğu gibi göçmen çocuklar da var. Bu aynı zamanda bir uyum çalışması. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaları, Çocuk Şenliği’nde sergileyeceğiz” dedi.

“Güzel etkinlikler yaptık”

Ebru sanatının çocukların hayâl gücünü geliştirdiğini ifade eden İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Eğitimcisi Eda Semahat Şanlı şöyle konuştu: “Ebru sanatı renkli olduğu içinde çocuklara göredir. 4 haftadır burada gayet güzel etkinlikler yaptık. Her şey güzeldi.”

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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