Hem Çalışın, Hem Okuyun, Hayatınıza Artı Bir Değer Katın

Hocam akşam lisesinde Artı markası sektörde bir numara oldu. Bize biraz kurumunuzu anlatırmısınız?

Tabi ki Artı Akşam Lisesi olarak ilk şubemizi Avcılar ilçesinde hizmete açtık. Daha sonra Zeytinburnu, Kocaeli Gebze ve Kağıthane şubemizi açarak 200 eğitim ve diğer çalışanlarımız ile her sene 1200 öğrenciye hizmet veriyoruz.

Amacımız sadece lise diploması vermek değil öğrencilerimizin alacakları eğitim ile üniversiteyi kazanacak donanıma ulaşabilmeleri bütün çalışanlarımızın en önemli hedefidir.

Kısa sürede dört tane şubeye ulaşarak 1200 öğrenci kapasitesine ulaşmamız işimizi severek yapmamızın neticesinde oluşmuştur.

Pandemi sürecine girmemiş olsaydık şube sayımız ve öğrenci kapasite sayımız daha da artacaktı. Temennimiz pandeminin kısa sürede bitmesidir. Pandemi süreci biter bitmez hedeflerimiz ve kapasitemiz artacaktır.

Hocam kimler akşam lisesine kayıt yaptırabilir ?

Örgün eğitim hakkını kaybetmiş kişilerin lise eğitimlerini tamamlamaları için gidebilecekleri, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı özel okul türüdür. Eski adı ile Ortaokul mezunları ve şuan ki tabirle ilköğretim mezunları 18

yaşını doldurdukları taktirde ARTI Akşam lisesi’ne kayıt olabilirler. 18 yaşından küçük kişilerin Akşam lisesine kayıt olabilmeleri için örgün öğrenim haklarını kaybetmiş olmaları gerekmektedir. Aynı sınıfta 2 yıl üst üste kalan kişiler örgün eğitim haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Herhangi bir nedenle lise eğitimlerini yarıda bırakmış olan kişiler 18 yaşından büyük olmaları koşuluyla ARTI Akşam lisesi’ne kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler eğitimlerine kaldıkları sınıftan devam ederek eğitim sonunda Lise Diploması almaya hak kazanırlar.

Açık Lise öğrencileri dilerlerse kayıtlarını ARTI Akşam lisesi’ne aldırarak, eğitimlerine sahip oldukları krediye uygun sınıftan devam edebilirler. Beklemeli öğrenciler ARTI Akşam lisesi’ne kayıt yaptırarak sorumlu oldukları dersleri geçtikten sonra mezun olma hakkını kazanmış olurlar.

Türkiye’nin En Güvenilir Akşam Lisesi;

Uzun yıllardır eğitim sektöründe faaliyet gösteren okullarımız, siz değerli öğrencilerimize başarıyla hizmet etmeye devam ediyor. Her yıl bünyesine yeni okullar katarak büyüyen markamız, bu yılda 4. şubesiyle daha fazla öğrenciye eğitim imkanı sunacaktır.

Avcılar, Zeytinburnu ve Gebze şubelerimizin ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Kağıthane şubemizle huzurlarınızda olacağız. Eğitimin sadece ders başarısı olmadığına inanmaktayım ve tüm çalışmalarımızı da bu yönde uygulamaktayız. Öğrencilerimizin, okul başarılarının yanı sıra, yaşam başarıları da bizlerin merceği altındadır.

Bu çerçevede yaptığımız ve yapacağımız tüm faaliyetler, okullarımızı sektörün en başarılı markası haline getirdi. Öğrencilerimizin okullarımızı tercih etmesinin en önemli sebebi de bizlere olan güvenleridir. Artı Akşam Liseleri ülkemizin en büyük ve en güvenilir okulları arasında yerini aldı. İşte bu başarıyı okul kurucusu olarak ben sadece kendi başıma hayata geçirmedim. Tüm ekibimiz ve öğrencilerimiz, bu başarının asıl kahramanlarıdır.

Eğitime olan bilimsel bakışımız ve öğrencilerimize sunduğumuz profesyonel hizmetlerle, zirveye oturmuş durumdayız. İstatistikler de bunu açık olarak göstermektedir. Bilimsel ve başarı odaklı sistemlerimiz, önümüzdeki yıllarda birçok yeni çalışmaya imza atacağımızın göstergesidir.

Sizi de bekliyoruz

Başarının en önemli ilke olduğu okullarımızın çatısı altına sizleri de bekliyoruz. Lise eğitiminizi tamamlayamamış olmanız, hayatınızda büyük bir eksiklik olacaktır. Hem iş hem de eğitim yaşamınıza yapacağınız en önemli yatırım lise diplomanızı almaktır. Hayatınıza yeni bir yön vermek ve lise diplomanızı almak için, sizleri okullarımıza davet ediyoruz.

Gebzedeki çocuk kolejiniz hakkında bilgi verebilir misiniz ?

Kocaeli Gebze’de Artı çocuk koleji markası ile güzel bir konsept oluşturduk. Bu kampüs bölgenin en büyük ve en donanımlı mekanı oldu. Kapasitemiz olan 150 kişilik öğrenci kontenjanımızı kısa sürede tamamladık.

1200 M2 kapalı alan içinde Milli Eğitim Bakanlığının şart koşmadığı bir çok artı özelliğe sahip olan okul içinde revir başta olmak üzere sayısız yeniliklere sahip olan kolejimiz bölgedeki velilerin beğenisini kazanmış durumda.

Artı Akşam Liseleri İle İletişime Geçmek İçin :

AVCILAR ŞUBESİ

Merkez Mah. Burnaz Cad. Gülistan Sok. No:27 Avcılar - İstanbul Telefon : 212-541-51-51 avcilar@artiaksamlisesi.com

ZEYTİNBURNU ŞUBESİ

Yenidoğan Mah. 41.Sok. No:16 (Emine İnanç Camii Karşısı) Zeytinburnu - İstanbul Telefon : 212 546 55 00 zeytinburnu@artiaksamlisesi.com

KAĞITHANE ŞUBESİ

Seyrantepe Mah. Çalışkan Sok. No:3 Kağıthane - İstanbul Telefon : 212 280 80 88 kagithane@artiaksamlisesi.com

KOCAELİ GEBZE ŞUBESİ

Köşklü Çeşme Mah. İstanbul Cad. No:95 Gebze - Kocaeli Telefon : 262 644 10 11 gebze@artiaksamlisesi.com

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)