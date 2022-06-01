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HEC Group’un Kurucusu Hüseyin Emre Can Kimdir?

12 Haziran 2001’de Ankara’da dünyaya gelmiştir. 4 kişilik, memur bir ailenin en büyük çocuğudur. Ailesinin Amasya’nın ilçesi Merzifon’da ikamet ettiği bilinmektedir. İlkokul eğitimini Kütahya’da; lise eğitimini Ankara ve Amasya’da tamamlamıştır. Ardından lisans eğitiminde Hukuk Fakültesini kazanarak, üniversite eğitimine Atılım Üniversitesinde hâlâ aktif şekilde devam etmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Haziran 2022 Çarşamba 18:08
HEC Group’un Kurucusu Hüseyin Emre Can Kimdir?
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Lise eğitim yıllarında ticaret hayatına, tutmuş olduğu takım olan Ankaragücü takımının çeşitli tekstil ürünlerini satarak başlamıştır. Daha sonra Onur Çilingir isimli arkadaşı ile “The Hot Body Shop” markasını kurarak Çin üzerinden, Amerika’ya çeşitli kozmetik ürünleri satmıştır. Gümrük şartları, PayPal kullanım yasağı gibi çeşitli nedenlerden dolayı bu girişiminde başarılı olamamış ve bu markasını kapatmıştır. Bu süreç içerisinde e-ticaret üzerinden sonrasında Serhat Kılıçaslan isimli arkadaşı ile Türkiye içerisinde takı ve aksesuar ürünlerinin perakende satışını yapmak için “Aşiyan Aksesuar” isimli bir sanal mağaza açmış ancak yine istediği başarı ve geliri elde edememesi sonucunda bu markaya da son vermiştir. Tüm bu süreçlerde; sosyal medya ile yakından ilgilenmesi, sosyal medya üzerinden ufak çaplı gelir elde etmesi ve sosyal medya pazarlarına hakim olması, sosyal medya ticareti üzerine yoğunlaşmasını sağlamıştır.

2016 yılından beri kendi çapında sosyal medya pazarlaması, sosyal medya yönetimi ve tasarımı ile uğraşması şu an bulunduğu iş hayatına önemli derecede katkı sağlamıştır.

2020 yılı itibari ile hayatımıza giren pandeminin büyük etkisiyle, sosyal medya kullanımının arttığı, insanların telefonda ve dijital mecralarda daha fazla zaman geçirmeye başladığı bilinmektedir. Hüseyin Emre Can, dünyada yaşanan bu krizden istifade eden ve sosyal medya kullanım artışını ticari lehine çevirmeyi hedeflemiş, 2020 Mayıs ayı itibari ile bireysel olarak sosyal medya hizmetleri vermeye başlamıştır. Kendi çevresiyle başlayan sosyal medya hizmetlerini, 2020 yılı itibari ile yurtdışında ki ülkelere ağırlıklı vermeye başladığı bilinmektedir. 2021 yılı itibariyle “HEC GROUP” isimli bir marka oluşturarak, ilerleyen süreçte kuracağı sosyal medya şirketinin temelini atmıştır. Türkiye pazarı da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak yurtdışına satış yapmakta olan genç girişimci, 2021 yılı itibariyle sadece sosyal medyada değil, dijital tüm platformlarda çalışmaları ve dijital ortamdaki tüm hizmetleri sağlayarak kendi markasını büyütmeyi hedeflemiştir. 2022 yılı itibariyle, geçmiş senelerde temellerini atmış olduğu “HEC GROUP” isimli markasını, Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı HEC GROUP MEDYA & REKLAM & ORGANİZASYON isimli LİMİTED ŞİRKETİ açarak tüm faaliyet ve hizmetlerini resmiyete dökmüştür. Detaylı konumu Google’da da bulunan ofisi, Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunmaktadır. 21 yaşında birçok girişimi olan ve girişimlerinin pek çoğu başarısızlık ile sonuçlanan Hüseyin Emre Can, 2022 yılı itibari ile 8 kişiden oluşan çalışma ekibine sahip bir limited şirket sahibi ve aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisidir.

Son Güncelleme: 01.06.2022 18:31
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