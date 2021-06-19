Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati lojistik sektörünün sorunlarını dinledi...

Sektörün en genç şirketlerinden biri olmasına rağmen, salgın döneminde yakaladığı büyüme ivmesiyle sektörde dikkatleri üzerine çeken GKN Kargo, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’yi ağırladı. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek’ten bilgi alan ve değerlendirmelerde bulunan Nebati, “GKN Kargo gibi genç ve dinamik şirketler, taşımacılık ve kargo gibi hızlı büyüyen bir sektörde, katma değer ve istihdam sağlayarak büyük katkılar sunuyorlar” dedi. Gökhan Akyürek ise devletimizin pandemi sürecinde verdiği destek ve sektörün sorunlarına kulak verdikleri için teşekkürlerini iletti.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Sektörde yaşanan sorunların da gündeme geldiği görüşmede; hızlı büyüyen her sektör gibi bazı kaynak ve istihdam problemleri yaşanabileceğini, ancak her dinamik sektörde olduğu gibi doğru yatırım ve planlamayla bu sorunların da kolayca aşılabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)