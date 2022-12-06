Hayat Pahalılığının Sorumlusu 3 Harfli Marketler Mi ?

AKARYAKIT,KONUT,ELEKTRİK,DOĞALGAZ’IN YÜKSEK FİYAT SORUMLUSU KİM ?

Ülke olarak sorunumuz artan gıda fiyatlarını 3 tane 3 harfi marketi sorumlu bularak kurtulacağımızı düşünen siyasi parti yöneticileri ve bazı dernek başkanlarının tencere darbesi yapıyorlar diyerek kolay yoldan milletvekili olmanın yolunu aradıkları her konuşmalarında belli olan bazı kişilere madem ki 3 market sahibi FETÖCÜ ve bilerek fiyatları yükseltiyorlar,O halde devletin özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü arkasına alan KOOPERATİF MARKET ‘in başında olanlar da mı tencere darbesi yapıyorlar ?

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BAKIN 3 TEMEL GIDA ÜRÜNÜNÜ 3 AYRI MAKETTEN ALDIK BAKIN HANGİ MARKETTE HANGİ ÜRÜN KAÇ PARA ?

İstanbul Times Gazetesi olarak 5 Aralık 2022 Saat 20.00’da BİM Marketin Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 74 Sokak LİVZA konutları altındaki şubesine giderek fiyatları kontrol ettik.

Kendi Sıvı Yağ Markası olan Sole ‘nin 1 litrelik sıvı yağ fiyatı 37.50 TL Olduğunu fotoğrafladık.

Aynı saatte devletin gıda fiyatlarını düşürmek için kurduğu Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin aynı mahalle içinde arada 500 metre fark olan şubesine giderek kendi sıvı yap markası olan Anadolu’nun fiyatını fotoğrafladık burada 1 litrelik sıvı yapın fiyatı 36.75 TL idi Yani Buranın fiyatı BİM’ den 0.75 kuruş daha ucuz olduğunu gördük.

BU SEFERDE DİĞER BİR TEMEL GIDA MADDESİ OLAN PİRİNCE GELELİM

Olay yerimiz yine aynı 2 marketin aynı şubeleri bu seferde denklanşörlerimizi Pirinç fiyatına dönderdik.

BİM’ in Pirinç. Markası olan Efsane etiketli 1.Kg. Pirinç’in fiyatı için 34.50 TL lik fiyatı görüntüledik.

Bu sefer rotamızı yine Ucuz fiyata gıda ürünü satmak üzere açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nin BİM’ e 500 metre mesafede olan şubesine gittik…

Anadolu markalı Pilavlık pirinç için fiyatın 36.90 Kuruş olduğunu görüntüledik. Burada devletin marketinin fiyatı Kg. başına 2.40 TL daha pahalı olduğunu gördük.

Aynı pahalılığın Sivri biber başta olmak üzere bir çok üründe Tarım Kredi Kooperatifin fiyatlarının daha pahalı olduğunu ne yazık ki görüntüledik.

3 HARFLİ MARKET SAHİPLERİ İLE HİÇ BİR YAKINLIĞIMIZ VE TANIŞIKLIĞIMIZ YOK AMA DOĞRUYA DOĞRU YANLIŞA YANLIŞ DEMEK ERDEMLİ İNSANLARIN İŞİ OLMALIDIR…

Bazı gıda dernek ve birliklerinin yöneticileri her gün bir televizyon kanalına çıkıp 3 harfli marketleri suçlamaları karşısında biz de İstanbul Times Yayın Grubu olarak 10 binden fazla şubesi olan BİM marketler Zincirinin Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 74 sokak Livza şubesine giderek fiyatları kontrol. 3 Harfli marketler için sık sık Tencere darbesi yapıyorlar,nakliye dağıtım vs. bütün süreçleri kendileri yapıyorlar.

Halkı soyuyorlar sözlerini sık sık duyduğumuz için hem bu 3 harfli marketlerden birisinin şubesine gidip fiyatlara baktıktan sonra bu seferde kurulma amacı halka uygun fiyata temel gıda ürünleri satmak olan DEVLETİN Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin BİM’e yakın bir şubesine gittik. (Cadde olarak BİM’in kirası daha fazla olabilir) orada bir çok ürüne baktık ancak burada sadece 2 ürünü baz alarak bir karşılaştırmak yaptık.

Sıvı yağda BİM’in fiyatı sadece 0.75 kuruş pahalı iken pirinç’te ise BİM’in fiyatı 2.40 kuruş daha ucuz olarak karşımıza çıktı.

Eğer 3 harfli marketler hain ise veya tencere darbesi yapıyorlarsa birinci önceliği halk’a uygun fiyata gıda ürünleri satmak olan Tarım Kredi Kooperatifine ne isim koyacaksınız ?

Biz dünyada yaşanan sorun ve sıkıntıların farkındayız. Ne hükümeti ne de 3 Harfli marketlerimizi suçlama kolaylığına kaçmıyoruz. Yaşanan sorunları devlet millet el ele vererek nasıl çözeriz diye kafa yormanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

Bazı yetkililer bağırarak çağırarak Çiğ sütün litresi 8 lira ..kaç lire sütthe bir kilo kaşar çıkıyor nasıl oluyor da 1 Kg. kaşar 220 TL ye satılıyor diyerek konuşuyorlar…

Biz tüketiciler olarak maliyet hesaba yapacak imkanlara sahip değiliz. Bizim sahip olduğumuz en pratik şey gıda da tencere darbesi yapacak dedikleriniz ile Devletin Ucuz fiyata gıda ürünleri satmak üzere kurduğu Kooperatif marketlerinin fiyatını karşılaştırıyoruz.

Çoğu üründe tencere darbesi ile suçladığınız marketlerin fiyatları devletin marketinden daha uygun. Çözüm başkalarını suçlamak değil devlet olarak ne yaparsak halkımız rahat bir nefes alır diye düşünmek gerekir.

Aksi halde sermayeyi küstürseniz bu ülke için daha kötü olur.

Kendi marketlerini hain ilan eden tehdit eden bir hükümet nasıl yabancı sermayeye gel ülkemde yatırım yap diyecek ?

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)