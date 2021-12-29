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Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer, Deser Designer Studio!

Deser Designer Studio kurucusu, Dilara Selin Erde’nin dürüst ve kaliteli ilkeleri öncülüğünde, titizlikle çalışmalarını sürdüren ekibi ile birlikte müşterilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 17:38
Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer, Deser Designer Studio!
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Müşterinin hayallerini bütçesine uygun bir şekilde gerçeğe dönüştüren Deser Designer Studio, kurucusu Dilara Selin Erde, rahat ve konforlu yaşam alanları sunarak mutlu müşteriler görmenin kendisini ve ekibini çok mutlu ettiğini ifade ederek şirket kuruluşu ile ilgili şöyle konuştu, “Ben aynı zamanda iç mimarım. Okan Üniversitesinde iç mimarlık okudum ve Gebze Teknik üniversitesinde de yüksek lisanımı tamamladım. Öğrencilik yıllarımdan bu yana yaklaşık 10 yıldır iç mimarlık alanında çalıştım. Hem okudum hem de bu alanda çalıştım yani işin mutfağından geliyorum. Deser Designer Studio’da ekibimizle müşterilerimize eşsiz bir deneyim sunuyoruz” dedi.

3 BOYUTLU MODÜLLEŞTİRME İLE TASARIM

Müşterilerin genellikle kendisine referans yolu ile ulaştığını belirten Dilara Selin Erde, pandemi sürecinde özellikle şehir dışındaki müşteri görüşmelerinin online sisteme dönüştürüldüğünü söyledi. Erde, “Bize ulaşan müşterilerimizin isteklerini dinledikten sonra projenin gerçekleşeceği alana keşif için gidiyoruz. Daha sonra müşterimize 3 boyutlu modülleştirme ile tasarımı sunuyoruz. Revize istendiğinde düzenlemeler yapılıyor ve proje onaylandıktan hemen sonra dekorasyona başlıyoruz. İşin tamamlanması projenin büyüklüğüne de bağlı olarak daha uzun süreler olabiliyor ama genellikle 60 günde anahtar teslim ediyoruz” dedi.

HER ALANDA PROFESYONELLİK

Herkesin rahat ve konforlu kişisel alanlara sahip olmak istediğini çünkü iç mekândaki bireysel özelliklerin kişinin kendisine ait farklılığını ortaya koyduğunun da altını çizen Erde, “Bu prensiple yola çıkarak müşterilerimize birikimimiz ve tecrübelerimiz doğrultusunda, danışmanlıktan tasarıma, projelendirmeden uygulamaya, anahtar teslim hizmeti sunuyoruz. Bu güne dek ofis, kafe, ev, mağaza, villa projelerinde tamamen müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Hem de ellerinde ne kadar bütçeleri varsa o bütçe ile hayallerini birebir hayata geçirdik. Örneğin mermer hayal ediyorsunuz duvarınızda ama mermer bütçenizi aşan bir malzeme ise biz birebir mermer dokusunu yansıtan malzemeyi sizin için temin ediyoruz. Metal yatak başlığı isteyen bir müşterimize fiyat yüksek gelmişti mesela biz bunu ahşabı metal görünümlü hale getirerek yaptık ve hayali gerçekleştirdik. Bu da değişen piyasayı profesyonelce takip etmemizle mümkün oluyor. Yenilikleri yakından takip ediyoruz tüm ekibimizle” dedi.

MODERN TASARIMLAR

Dileyen müşteri ile mağazaya giderek koltuk seçimi yaptıklarını ya da atölyelerinde tasarım koltuk yaptıklarını vurgulayan Dilara Selin Erde, “Bazen piyasadaki mobilyalar değil de orijinal tasarımlar isteyen müşterilerimiz de oluyor. Modern tasarımlar da sunuyoruz müşterilerimize. Deser Designer Studio’da önemli olan müşteri memnuniyetini kaliteli bir şekilde sağlamak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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