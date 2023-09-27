Hayalinizdeki Kahve Köşesine Enza Dokunuşu

Bir mobilyadan daha fazlasını arayanlara “En Çok Sen” diyerek benzersiz tasarımlar sunan Enza Home, Dünya Kahve Günü vesilesiyle kahve tutkunlarına bir köşe yaratabilmeleri için şık seçenekler sunuyor. Enza Home koleksiyonda yer alan özgün tasarımlara sahip konsollar, hem kahve için şık bir köşe oluştururken hem de geniş iç hacimleriyle fincandan kahve yanı bardağına, lokumluktan tepsiye kahve sunumunda kullandığınız tüm aksesuarları rahatça saklamanızı sağlıyor.

Ahşabın sıcaklığını yansıtan ceviz rengi ve yüzeyde mermer görünümlü desen uygulamasıyla zamansız bir tarza sahip Pavia Konsol, şıklığıyla göz alıyor. Konsolda kullanılan 1 adet çekmece, fonksiyonellik sağlarken tüm kahve malzemelerinizin yanı sıra saklamak istediğiniz her şey için geniş bir depolama alanı da sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Dinamik tasarımıyla kahve köşelerine modern endüstriyel bir tarz katan Loreto Konsol, dekoratif açık rafları, 1 adet çok amaçlı çekmecesi ile son derece rahat ve işlevsel bir kullanım imkanı sunuyor. Kırık beyaz ve açık ceviz renk kombinasyonunu metal mat siyah kulplarla tamamlayan Loreto Konsol evin her köşesine çok yakışıyor.

Enza'ya özel metal efektlerle zenginleştirilmiş tekstil doku kaplaması sayesinde şık ve sofistike bir tarza sahip Berta Konsol, fonksiyonelliğiyle de fark yaratıyor. Berta Konsol bas-aç ve sürgü kapak mekanizmasının yanı sıra LED aydınlatma uygulaması gibi kullanım kolaylığı sağlayan özelliklere sahip. Cam ve ahşap kapaklı bölümlerinin yanı sıra 3 adet çekmece uygulaması da kahve fincanlarınız, tepsileriniz, sunum aksesuarlarınız için geniş bir depolama alanı sağlıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)