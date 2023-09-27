banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.249,51
ALTIN
1.664,14
DOLAR
27,30
STERLİN
33,22
EURO
28,89
İstanbul’un Çocuklarına 10 yeni Kreş Daha Geliyor
İstanbul’un Çocuklarına 10 yeni Kreş...
Zeytinburnu’ndaki Tüm Camiler Mevlit Kandili’nde Gül Suyu İle Yıkandı
Son Dakika
Zeytinburnu’ndaki Tüm Camiler Mevlit Kandili’nde...
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu...
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar Gününü Unutmadı
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar...

Hayalinizdeki Kahve Köşesine Enza Dokunuşu

Kahve tutkunları, evlerinde hayal ettikleri kahve köşesini Enza Home koleksiyonundaki fonksiyonel detayları ve incelikli tasarımlarıyla göz alan konsollarla yaratıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 12:13
Hayalinizdeki Kahve Köşesine Enza Dokunuşu
banner171

Bir mobilyadan daha fazlasını arayanlara “En Çok Sen” diyerek benzersiz tasarımlar sunan Enza Home, Dünya Kahve Günü vesilesiyle kahve tutkunlarına bir köşe yaratabilmeleri için şık seçenekler sunuyor. Enza Home koleksiyonda yer alan özgün tasarımlara sahip konsollar, hem kahve için şık bir köşe oluştururken hem de geniş iç hacimleriyle fincandan kahve yanı bardağına, lokumluktan tepsiye kahve sunumunda kullandığınız tüm aksesuarları rahatça saklamanızı sağlıyor.

Ahşabın sıcaklığını yansıtan ceviz rengi ve yüzeyde mermer görünümlü desen uygulamasıyla zamansız bir tarza sahip Pavia Konsol, şıklığıyla göz alıyor. Konsolda kullanılan 1 adet çekmece, fonksiyonellik sağlarken tüm kahve malzemelerinizin yanı sıra saklamak istediğiniz her şey için geniş bir depolama alanı da sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Dinamik tasarımıyla kahve köşelerine modern endüstriyel bir tarz katan Loreto Konsol, dekoratif açık rafları, 1 adet çok amaçlı çekmecesi ile son derece rahat ve işlevsel bir kullanım imkanı sunuyor. Kırık beyaz ve açık ceviz renk kombinasyonunu metal mat siyah kulplarla tamamlayan Loreto Konsol evin her köşesine çok yakışıyor.

Enza'ya özel metal efektlerle zenginleştirilmiş tekstil doku kaplaması sayesinde şık ve sofistike bir tarza sahip Berta Konsol, fonksiyonelliğiyle de fark yaratıyor. Berta Konsol bas-aç ve sürgü kapak mekanizmasının yanı sıra LED aydınlatma uygulaması gibi kullanım kolaylığı sağlayan özelliklere sahip. Cam ve ahşap kapaklı bölümlerinin yanı sıra 3 adet çekmece uygulaması da kahve fincanlarınız, tepsileriniz, sunum aksesuarlarınız için geniş bir depolama alanı sağlıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’un Çocuklarına 10 yeni Kreş Daha Geliyor
İstanbul’un Çocuklarına 10 yeni Kreş Daha Geliyor
Sürdürülebilr Enerji Ve İklim Eylem Planı Çalışmaları Sürüyor
Sürdürülebilr Enerji Ve İklim Eylem Planı Çalışmaları Sürüyor
Nıppon Paınt’Ten Üniversiteli Gençlere Dekoratif Boya Eğitimi İle Kariyer Fırsatı
Nıppon Paınt’Ten Üniversiteli Gençlere Dekoratif Boya Eğitimi İle Kariyer Fırsatı
Seçkin İş İnsanları İzmirde’De Buluştu!
Seçkin İş İnsanları İzmirde’De Buluştu!
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu Oldu (VİDEOLU)
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu Oldu (VİDEOLU)

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169