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Havası En Ki̇rli̇ Ülkeler Belli̇ Oldu

TÜRKİYE 117 ÜLKE ARASINDA 46. SIRADA YER ALDI 2021 yılı küresel hava kalitesi raporuna göre en kötü hava kalitesinin Bangladeş’teolduğu açıklandı.117 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye 46. sıraya yerleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 10:51
Havası En Ki̇rli̇ Ülkeler Belli̇ Oldu
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Ajans Press’in, QAir verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılı küresel hava kalitesi raporu oranları belli oldu. Böylelikle en kötü hava kalitesinin Bangladeş’te olduğu ortaya çıkarken, ikinci sıraya Afrika ülkesi Çad, üçüncü sıraya ise Pakistan’ın yerleştiği kaydedildi. 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin yer aldığı raporda Türkiye 46. sıraya yerleşti. Yapılan ölçümler neticesinde en iyi sonucu veren şehrimiz Çankırı olurken, havada bulunan zararlı partikül oranı 9.3 µg/m³ olarak tespit edildi. İstanbul, Ankara, İzmir için bu seviye 17’lerdeyken Türkiye’nin hava kalitesinin en kötü olduğu şehir Iğdır olarak saptandı. Iğdır’da havadaki zararlı partikül oranı 66.2 µg/m³ oldu. En iyi hava kalitesine sahip ülkeler ise; Yeni Kaledonya, Virgin Adaları, Porto Riko, Cape Verde ve Saba olarak sırlandı.

HAVA KİRLİLİĞİ MEDYANINDA GÜNDEMİNDE

Medya takip kurumu Ajans Press, hava kirliliği ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 başından bugüne kadar hava kirliliği ile alakalı online ve geleneksel medya olmak üzere 120 bine yakın haber yansıdığı tespit edildi. Son yıllarda karbon salınımı ve karbon nötr başlıkları ise en çok konuşulan farkındalık projeleri arasında yer aldı. Bu başlıklarda medyaya 11 bin 237 haber yansıdığı tespit edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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