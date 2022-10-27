Havalimanında Araç Nasıl Kiralanır?

Bu noktada araba kiralama firmaları sektördeki bu açığın farkına vararak İstanbul Havalimanı araç kiralama hizmeti sunmaya başladı. Bu hizmet sayesinde pek çok kişi rahatlıkla araba kiralayabilmektedir. Rentalia sayesinde Türkiye’nin 40’tan fazla şehrinde dilediğiniz arabayı sürebilmeniz artık mümkün. Bunun için tek yapmanız gerekenin Rentalia ile iletişime geçmek ve beğendiğiniz arabayı kiralamak için başvuru yapmanız yeterlidir.

Araç Kiralamada Firma Seçimi

Tüm bu süreç oldukça kolay ve rahat bir şekilde tamamlanmaktadır. Havalimanında araç kiralama hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilerin güvenilir firmalarla çalışması oldukça önemlidir. Sektöre yeni giren bazı firmalar olumsuz senaryolar oluşturarak müşterilerinden ekstra para talep etmek gibi yanlış durumlar içerisine girebilmektedir. Olmayan bir kazanın olmuş gibi gösterilmesi ve bunun benzeri pek çok yanlış durumun içerisinde bulunmamak için güvenilir firmalarla çalışmak çok önemlidir.

Rentalia gibi uzun yıllar boyunca sektöre hizmette bulunmuş ve havalimanı araç kiralama sektörü içerisindeki en deneyimli firmalar arasından biriyle çalışmak daha doğru olacaktır. Bunun en büyük sebebi bu tür firmaların işini en büyük özveriyle ve profesyonellikle yapmaya gayret etmesinden kaynaklanmaktadır. Sektöre yeni girmiş araç kiralama firmalarının bazı olumsuz yanları sebebiyle mağdur olan ve sonrasında Rentalia ile çalışarak durumu düzeltebilen pek çok kişi vardır. Bu tarz olumsuz tecrübelerden uzak durabilmek için sürecin en başından itibaren Rentalia ile çalışmak verilebilecek en doğru kararlardan biri olacaktır. Firmaların güvenilirliği bu sektör için çok önemlidir. Arabalardan önce firma seçmek ve sonrasında arabalara odaklanmak çok doğru olacaktır.

Havalimanı Araç Kiralama Püf Noktaları

Havalimanı araçlarını kiralarken dikkat etmeniz gereken bazı durumlar ve püf noktalar olabilmektedir. Bu sebeple tüm bu süreci en başından itibaren dikkatli bir şekilde yönetmeye özen göstermelisiniz. Havalimanından araç kiralamak pek çok açıdan büyük riskler içerebilmektedir. Ancak havalimanları genellikle şehir merkezine uzak olduğu için kısa süreli şekilde ziyarete gelen kişiler arasında araç kiralama hizmeti oldukça popüler bir haldedir. Araç kiralama hizmeti alabilmek için tüm firmalarda olduğu gibi Rentalia için de geçerli olan bir kural depozitodur.

Depozito, tüm araçlar için önden istenen bir meblağdır ancak bu meblağ araçtan araca oldukça büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Sabiha Gökçen araç kiralama hizmeti almak isteyen kişilerin araba seçerken depozito fiyatına da bakması oldukça önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kilometre sınırıdır. Havalimanından teslim alınacak araçların neredeyse tamamı 200 kilometre mesafe ile sınırlandırılmıştır. Bunun sebebi havalimanından şehir içerisinde gidilebilecek maksimum mesafenin hesaplanmasıdır. Havalimanından araç kiralayarak 200 kilometreden daha uzağa gitmeyi planlayan kişiler firmayla görüşmelidir.

Firmayla görüşme esnasında araçta bulunan kilometre sınırının kaldırılması ya da biraz daha esnetilmesi gereklidir. Bunun unutulması durumunda oldukça yüksek cezaları olabilmektedir. Kilometre başına oldukça yüksek fiyatlar ödememek ve herhangi bir problemin yaşanmaması için Rentalia ile çalışmak ve araç kiralamak her zaman için çok daha profesyonelce olacaktır. Sektörün lider kiralama firmalarından biri olduğu için bu sebeple pek çok açıdan müşterilerine konfor sunana Rentalia, son dönemin en çok tercih edilen araç kiralama firmaları arasında yer almaktadır. Siz de aracınızı en uygun fiyatlarla ve en kaliteli hizmetle kiralayabilmek istiyorsanız Rentalia ile çalışarak bu deneyimi siz de elde edebilirsiniz.