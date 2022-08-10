banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.829,58
ALTIN
1.028,35
DOLAR
17,85
STERLİN
21,89
EURO
18,42
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Havacılık Sektörü 130 Bin'e Yakın Haberde Yer Aldı

Covid-19 ile birlikte hava taşımacılığı yolculuklarında sert bir düşüş yaşanırken, havayollarında istihdam edilen insan sayısında da azalma oldu ve özellikle genç işçiler bu durumdan etkilendi. Özellikle Avrupa’da yaşanan personel eksikliği medyada geniş yansıma buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:34
Havacılık Sektörü 130 Bin'e Yakın Haberde Yer Aldı
banner171

Ajans Press’in Eurostat “Covid krizinden etkilenen genç hava taşımacılığı çalışanları” raporundan elde ettiği bilgilere göre, pandemisürecinde havayollarında istihdam edilen insan sayısı azaldı ve özellikle genç işçiler bu durumdan etkilendi. 2022 yılının ilk çeyreğinde AB’de hava taşımacılığı sektöründe 325 bin 600 kişi istihdam edilirken, bu rakam son 14 yılın en düşük seviyesi olarak açıklandı. Bu sayılardaki düşüş en fazla 15 ile 39 yaş arasında yaşanırken, 40 ile 64 yaş arasında daha küçük bir azalma oldu. Cinsiyete göre istihdam karşılaştırıldığında 2022’nin ilk çeyreğinde işgücünün yüzde 58’ini erkekler oluştururken, erkeklerin payının her zaman daha fazla olduğu kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, havacılık sektörü ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl havayolları ile alakalı 129 bin 204 haber yansıdığı kaydedildi. Pandemi sürecinde ülkelerin giriş çıkışlarının kapanması buna bağlı olarak uçak seferlerinin iptal olması ve Türkiye’de de havacılık sektörüne ara verilmesi haberlerde oldukça yerini aldı. Özellikle Avrupa’daki havalimanlarında operasyonel süreçlerde yaşanan aksaklık, uçuş iptalleri ve Türkiye’den işçi talepleri medyada sık konuşulan başlıklar arasında yer buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

*Daha Fazla bilgi için; AJANS PRESS / seval.temel@ajanspress.com.tr/ 444 7 212-1158

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16’ncı Anadolu Buluşmaları 22 Ağustos’ta Başlıyor
16’ncı Anadolu Buluşmaları 22 Ağustos’ta Başlıyor
Cevahir Ağustos Ayında da Çocuk Kulübü İle Renklenecek
Cevahir Ağustos Ayında da Çocuk Kulübü İle Renklenecek
Serbest Görev İHA yarışması Zafer Havalimanında başladı
Serbest Görev İHA yarışması Zafer Havalimanında başladı
Çarşamba Ve Perşembe'ye Dikkat
Çarşamba Ve Perşembe'ye Dikkat
İmamoğlu: Tayfun Çıkacak, Bizimle Çalışacak
İmamoğlu: Tayfun Çıkacak, Bizimle Çalışacak

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169