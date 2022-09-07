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Hatice- Fehime Sultan Yalıları TBMM Gündeminde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 3 Eylül tarihinde yaptığı basın açıklamasının ardından Hatice ve Fehime Sultan Yalıları’na el konulma süreci hızlandı. İBB’nin ilgili şirketle yaşadığı sorunun ardından söz konusu taşınmazlar İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararıyla Hazine’ye devredildi. Yaşanan süreci “hukuksuzluk” olarak niteleyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidarın yerel seçimlerde kaybettiği İstanbul’a türlü yollarla bedel ödetmeye devam ettiğini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 13:50
Hatice- Fehime Sultan Yalıları TBMM Gündeminde
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İSTANBUL HALKI CEZALANDIRILIYOR!
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İBB mülkü olup geçtiğimiz günlerde Hazine’ye devredilen Hatice ve Fehime Sultan Yalıları’na ilişkin Çevre Şehrcilik Bakanının yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı bir soru önergesi sundu. İBB’nin elindeki mülklerin belediyeden alınarak Hazine’ye devredilmesini iktidarın partizanca politikalarının bir devamı olarak değerlendiren Karabat, halkı umursamayan iktidarın İstanbul halkını cezalandırdığını savundu.
ŞİRKETLER SÖZLEŞMEYE UYMADI
Açıklamasının devamında İBB mülkü olarak tescillenen bu yapılara ilişkin, 7 Ocak 2009 yılında THY ve DOCO arasında bir sözleşme yapıldığına değinen Karabat; “Yalıların 25 yıllığına restore edilerek işletilmesi hususunda bir sözleşme imzalandı. Sözleşme gereği bu mülklerde 3 yıl içerisinde başlanıp bitirilmesi gereken yenileme süreci devir tarihinden bu yana tamamlanmıştır. Koruma Kurulu kararlarının da mevcut durumu teyit etti. Dolayısıyla mülklerin aslına uygun kullanılmadığı, adeta kaderine terkedildiği bir süreçle karşı karşıya kalınmıştır.” dedi.
DEVİR KARARI HUKUKSUZDUR!
İBB’nin sözleşmeden doğan haklarına istinaden bu mülklere sahip çıktığını vurgulayan CHP’li Karabat, İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunda İBB’den sadece 1 temsilci bulunmasını da eleştiren Karabat, alınan kararın 7 bakanlık temsilcinin çoğunluk oyuyla alınmasını kabul edilemez olarak niteledi.
Karabat’ın önergesinde yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:
1- İstanbul’un en seçkin yapılarından olan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları hangi gerekçeyle hazineye devredilmiştir? Yapıların aslına ve sözleşmeye uygun kullanılmadığı iddiaları doğru mudur?
2- İBB mülkiyetinde olup bir şirket ortaklığına geçici süreyle devredilen bu iki yalıya ilişkin yapılan sözleşme hükümlerine ilgili şirketlerce uyulmuş mudur?
3- Söz konusu mülklerin nasıl değerlendirileceğine dair kurumunuzca herhangi bir planlama yapılmış mıdır? Hazineye devir işleminden önce buna ilişkin bir planlama çalışması yapılmış mıdır?
4- Sözleşme hükümleri gereği 3 yılda bitirilmesi gereken restorasyon süreci neden tamamlanmamıştır? Bu durum anılan kira sözleşmesine bir aykırılık oluşturmakta mıdır?
5- Tamamlanmayan restorasyon sürecine ilişkin kurumunuz bünyesinde bugüne kadar herhangi bir takip ya da işlem yapılmış mıdır?
6- İBB’nin kanunun vermiş olduğu denetim yetkisi olan KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu) birimi ve Boğaz İçi İmar Müdürlüğü alana hangi gerekçe ile alınmamaktadır? Devlet görevlilerin kamu görevlerini yerine getirmesi bir şirket tarafından hukuksuzca engellenmeye devam edecek midir?
7- Geçmişte söz konusu yapıların okul olması gerekçesi ile 8 yıl sonra hata yapıldığı söylenerek yalıların mülkiyeti İBB’den alınarak Hazine’ye verilmiştir. Yalılar, Hazine’ye devir gerekçesine uygun şekilde okul olarak mı kullanılacaktır? Yalılarının hangi amaçla kullanılacağı kamuoyuna açıklanacak mıdır?
8- Geçmişte yerel yönetimlere devredildiği halde ilgisi nedeniyle tekrar Hazineye devredilen taşınmazlar var mıdır? Varsa bu taşınmazlar hangileridir?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 07.09.2022 13:56
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