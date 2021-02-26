Hasta Yatağı Özellikleri

Normalde yatağa bağlı olan hasta bunları yapamazken ya da yapmakta zorlanırken; bu yataklar sayesinde bu hareketleri yapabilmesine yardımcı oluyor. Hastanın türüne göre yatak türü seçmek oldukça önemlidir. Kiralık hasta yatakları bireyin hastalığına göre çeşitlilik göstermektedir. Bunu sürekli yatağa bağlı olan hasta ile kısa süreliğine yatağa bağlı olan hastalar için seçecekseniz yatak çeşidine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hastanın nasıl rahat edeceğine bağlı kalarak, yatak seçmeniz gerekecek. Her türlü hasta çeşidine uygun olan yatakları Şifa Yatak sitesinde bulabilirsiniz.

Hangi Yatağı Tercih Etmeliyim?

Yatak seçimi yapmadan önce mutlaka hastaya uygun olan hangisiyse onu seçmek gerekiyor. Normal yatak ile hasta yatağı arasında sayılmayacak kadar fark vardır. Bu yüzden hasta için en uygun olan yatak kumandalı ve manuel ile ayarlanabilen yataklardır. Böylelikle hasta otururken, doğrulurken, yatarken acı çekerek hareket etmez.

Ayarlanabilir özelliği sayesinde bu işlemi hasta bakıcıları yapabiliyor. Evinizde bile kolaylıkla kullanabilme şansınız var. Hastanın hastalık türüne uygun olan yatak seçimi yapılması çok önemlidir. Bunun için hasta yatağı kiralama hakkında yeterli bilgiye sahip olduktan sonra bu yataklara da sahip olma şansınız olabilecektir.

Deri Hastalığı İçin Havalı Yatak

Yatağa bağlı olan hastaların vücudunda meydana gelen deri hastalığı için çözüm arayanların tercihi artık havalı yataktır. Hastanın yatağa bağlı oluşu, hareket etmemesine bağlıdır. Bazı hastalar çok hareket etmediğinden dolayı, vücutlarında meydana gelen yatak yaraları onlara daha fazla acı çektirmektedir.

Hastanızın bu gibi durumlara maruz kalmasını istemiyorsanız, sizlerde en uygun olan havalı hasta yatağına sahip olun. Sevdiklerinizin daha rahat hayat sürdürebilmesi için havalı hasta yatağı fiyatları için Şifa Yatak sitesinden bu ürünlere erişim sağlayabilirsiniz. Sevdiklerinizi daha rahat ve konforlu yaşaması için bu yatakları tercih edin ve sağlıkla yaşamasına olanak sağlayın.