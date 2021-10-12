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Harçlıkları ile sokak hayvanlarına mama aldılar!

Esenyurt Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim alan minik çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı. Minik çocuklar, Mama Kumbarası’nı Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2021 Salı 09:50
Harçlıkları ile sokak hayvanlarına mama aldılar!
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Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde Bayrak ile Atatürk sevgisi başta olmak üzere çevreye ve
temel insani değerlere yönelik eğitimler vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 4 Ekim Hayvanları
Koruma Günü’ne kayıtsız kalmayan Osmangazi Kreşi’ndeki çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri
harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı. Bu davranışı ile birçok vatandaşa örnek olan minik
çocuklar, aldıkları mamaları sokak hayvanlarının beslenmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim
etti.
“KENDİLERİ ÇOK KÜÇÜK AMA YÜREKLERİ KOCAMAN”
Kreşte düzenlenen etkinlikle çocuklardan mamaları teslim alan Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil
Çalış, çocukların örnek bir davranış sergilediğini ifade etti. Çalış, “Osmangazi Kreşi’mizden
müdürlüğümüze bir davet geldi. Sağ olsun buradaki çocuklar, kendileri çok küçük ama yürekleri
kocaman olan çocuklar, kendi harçlıklarından kedi ve köpek maması almışlar. Mamaları bize teslim
ettiler. Biz de bu güzel çocuklarımıza, Belediye Başkanımızın selamını ve hediyelerini getirdik.
Yanımıza tabi ki birer can dostumuzu da alarak geldik. Çocukların can dostlarımızla temas kurmalarını
sağladık. Bu etkinliklerimizin amacı sokakta yaşayan dostlarınıza yardım edebilmek ve özellikle de
çocuklarda farkındalık yaratmak” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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