Harçlıkları ile sokak hayvanlarına mama aldılar!

Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde Bayrak ile Atatürk sevgisi başta olmak üzere çevreye ve

temel insani değerlere yönelik eğitimler vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 4 Ekim Hayvanları

Koruma Günü’ne kayıtsız kalmayan Osmangazi Kreşi’ndeki çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri

harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı. Bu davranışı ile birçok vatandaşa örnek olan minik

çocuklar, aldıkları mamaları sokak hayvanlarının beslenmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim

etti.

“KENDİLERİ ÇOK KÜÇÜK AMA YÜREKLERİ KOCAMAN”

Kreşte düzenlenen etkinlikle çocuklardan mamaları teslim alan Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil

Çalış, çocukların örnek bir davranış sergilediğini ifade etti. Çalış, “Osmangazi Kreşi’mizden

müdürlüğümüze bir davet geldi. Sağ olsun buradaki çocuklar, kendileri çok küçük ama yürekleri

kocaman olan çocuklar, kendi harçlıklarından kedi ve köpek maması almışlar. Mamaları bize teslim

ettiler. Biz de bu güzel çocuklarımıza, Belediye Başkanımızın selamını ve hediyelerini getirdik.

Yanımıza tabi ki birer can dostumuzu da alarak geldik. Çocukların can dostlarımızla temas kurmalarını

sağladık. Bu etkinliklerimizin amacı sokakta yaşayan dostlarınıza yardım edebilmek ve özellikle de

çocuklarda farkındalık yaratmak” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)