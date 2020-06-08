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Hangi Metin2 Pvp Server Oynanmalı?

Günümüzde yüzlerce pvp serverler açılmakta ve bu metin2 pvp serverler’in çoğu bir heves uğruna profesyonel olmayan bir şekilde açılıp oyunculara sunulmaktadır

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:14
Hangi Metin2 Pvp Server Oynanmalı?
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Günümüzde yüzlerce pvp serverler açılmakta ve bu metin2 pvp serverler’in çoğu bir heves uğruna profesyonel olmayan bir şekilde açılıp oyunculara sunulmaktadır. Bir heves uğruna açılan bu tarz serverlerin ömrü yaklaşık 1 aydır. Bu süre de sunucuyu kiralamış oldukları firmanın vermiş oldukları süredir. Hal böyle olunca ne tarz metin2 pvp server oynanmalı, hangi firmaların sunduğu oyunlara bakılmalı gibi sorular oyuncuların kafasını kurcalamaktadır. Oyuncular güvenilir ve kaliteli oyun bulma konusunda henüz tecrübesizler. Ancak vereceğimiz birkaç ipucu ile bu aşamayı en doğru pvp serveri seçerek geçirebilirler.

Pvp Server Seçmek için 2 Kriter

Öncelikle oyunların sağlayıcılarına, web sitelerine nasıl göz atılır bunu açıklamaya çalışalım. Oyunun hangi firmadan alındığını anlamak çok önemli gözükmese de oyunun saldırı alması durumunda server sahibinin yardımına koşacak ilk firma sağlayıcı firması olacaktır. Bunun dışında sağlayıcı firmanın da hangi lokasyon sunucu sattığına bakmakta fayda var. Eğer Tr lokasyon bir sunucu satışı var ise lag durumları daha az olacaktır. Oyunun web sitesi için de kullandıkları panel lisanslı mı değil mi öğrenmiş olmanız oyunun kalitesi hakkında bilgi verecektir. Hatta pvp sitesinin tasarımının kendileri tarafından yapılmış olması, oyunculara bir hevesle açılmayan server imajını verecektir.

Pvp Serverler’de Markalaşmak (Oyun Sahipleri İçin)

Pvp serverler sitesinden aldığımız verilere göre piyasada 10 – 15 adet metin2 panel tasarımı bulunuyor ve tüm piyasa bu panelleri kullanıyor. Ancak bu sitenin beyanı şu: “Özgün bir oyun, başarılı bir oyun istiyorsanız her şey size ait olmalı, her şey özgün olmalıdır.” Gerçekten de öyle… Pvp sektöründe güzel bir konum elde etmek istiyorsak oyun ismimiz ile markalaşmamız gerekir. Bunu sağlayacak şey de tamamiyle özgün çalışmalardır. Her hangi bir kişi oyununuzun panelini, tasarımını beğendiğinde satıcısına ulaşıp aynısını elde edememeli. Çünkü belki de sizi markalaştıracak tek şey tasarım görüntünüz olacaktır.

Hep dışarıdan bahsettik ancak oyun özelliklerinin de bu markalaşma yolunda önemli olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin oyuna yeni bir sistem yazdığınızı düşünün. Bu sistem hiçbir oyunda olmamış olsun ve oyuncular bu sistemi zamanla çok sevsinler. O sistem her anıldığında sitelerde, forumlarda sizin oyununuzdan bahsedilecektir. Bu da zaten markalaşmak demektir.

Markalaşmayı başarmış pvp serverler, uzun yıllar piyasada kalacaktır. Zira elde edilmiş marka değerini terk etmek istemeyeceklerdir. Oyuncular bu tarz serverlere yanaşarak emeklerini garantiye alma konusunda bir adım atmış olacaklardır.

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