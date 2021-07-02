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Hançerli “Bathonea Antik Kenti On Binlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak”

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve Avcılarlı İş İnsanları Bathonea Antik Kenti Kazı alanında incelemelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2021 Cuma 16:12
Hançerli “Bathonea Antik Kenti On Binlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak”
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Avcılar Firuzköy Yarımadası’ndaki arkeolojik araştırmaların yürütüldüğü Bathonea Antik Kenti Kazı alanını  iş insanları ile yerinde inceleyen Avcılar Belediye Başkan’ı Av. Turan Hançerli  binlerce yıllık mirasın Avcılar için tarihi, kültürel ve ekonomik yönden büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Avcılarlılar Komşularımız Artık Bu Alanları Gezebilecek”

Gezi sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Hançerli; “Bugün Avcılarımızda ihracat yapan iş insanlarımızla  Bathonea  Antik Kenti Kazı alanında incelemelerde bulunuyoruz. Avcılar’ın gelişmesi ve kalkınması bütün Avcılarlılar için çok kıymetli. Bathonea binlerce yıllık tarihe sahip bir Antik kent. Diliyorum ki tüm Avcılarlılar bu alanları gezebilecek. Gümüşpala’da belediyemize ait teknelerle Bathonea ile Paşaeli Piknik alanı arasında gezi yapmaya hazırız. Dalgasız, sakin günlerde tüm Avcılarlı komşularımız bu alanları görebilecek.”

“Bathonea Binlerce Komşumuza İstihdam Sağlayacak”

Av. Turan Hançerli binlerce yıllık tarihi ile dikkat çeken Bathonea Antik Kenti için “Tarihimiz çok önemsenmiyor ancak birçok ekonomik gelişmenin çözümü de tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Turizmciler ve ekonomistler Bathonea’nın dünya turizmine açılması halinde ülke ekonomisine çok ciddi katkılarının olacağını ve on binlerce insana iş imkanı sağlayacağına ifade ediyorlar. Diliyorum ki on binlerce insanımızın çalıştığı ekonomiye katkı sağladığı günler yakın, bizler bunun için çalışacağız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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