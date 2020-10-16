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Halksüt 1.Yaşında 117 Bin Çocuğa Ulaşıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tüm çocukların temel gıda maddesi süte ulaşması hedefiyle vadettiği ve 16 Ekim 2019’da faaliyete geçen HalkSüt, tam bir senedir İstanbullu 117 binden fazla çocuğa taze, güvenilir ve ücretsiz olarak ulaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ekim 2020 Cuma 09:32
Halksüt 1.Yaşında 117 Bin Çocuğa Ulaşıyor
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Bugüne kadar 6 milyon litreden fazla süt İstanbul’un çocuklarına ikram edildi.

Çocuklara ulaştırılan sütlerin temini İstanbullu üreticilerden yapılıyor. Çift yönlü bir iyilik projesine dönüşen HalkSüt ile dezavantajlı çocukların süt ihtiyacı karşılanırken, İstanbullu üreticilerin gelişimine ve kalkınmasına da katkı sağlanıyor.

Çocuk başına ayda 8 litre süt ihtiyacını karşılayan HalkSüt sayesinde artık on binlerce çocuk süte ücretsiz ve güvenilir yolla ulaşıyor. Hayata geçtiğinden bu yana büyük beğeni toplayan proje ile bugüne dek tam 6 milyon litreden fazla süt, İstanbul’un dezavantajlı çocuklarına sağlık taşıdı.

İMAMOĞLU: “HALKSÜT 1 YAŞINDA”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugünkü sosyal medya paylaşımlarında HalkSüt’ün 1 yılını doldurduğunu belirterek, şu mesajı paylaştı:
“Bugüne kadar 117 bin çocuğa 6 milyon litrenin üzerinde süt dağıttık. Sütler Silivri ve Çatalca'daki üreticilerden geliyor, kapı kapı çocuklara dağıtılıyor.”

-ÇİFTÇİYE 3 MİLYON LİRADAN FAZLA GELİR-
Faaliyete 16 Ekim 2019 tarihinde geçen HalkSüt, ihtiyacı olan tüm yoksul ailelerin çocuklarına ulaşmayı hedefledi ve kapasitesini günden güne arttırdı. Tüm çocuklar için adil bir yaşam ve sağlık hakkını merkeze alan proje, İstanbul’da süte ulaşamayan tek bir çocuğun dahi kalmaması için kapasite artırım çalışmalarına devam ederken, pandemi döneminde zor zamanlardan geçen Silivri ve Çatalcalı süt üreticilerinin istihdam ve üretim gücünü de destekliyor.

İstanbul Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin gerekli hazırlıkları tamamlaması ardından İstanbul’dan temin edilmeye başlanan HalkSüt, yine İstanbul’a gelir ve istihdam olanağı olarak dönüyor. İBB ile Birlik arasında yapılan ortak çalışmalar kapsamında süt kalitesini artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla İSKİ tarafından kamulaştırılan mera arazisini de çiftçilere açarak, hayvanların yem yerine besin değeri yüksek mera otlarından beslenmesini sağladı.

YAVUZ SALTIK: “AYRIMSIZ, SAYDAM, HESAP VERİLEBİLİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ”
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan projeyi ayrımsız, saydam ve hesap verebilir bir dayanışma örneği olarak tanımladı. Proje kapsamında sütün üreticiden çocuklara kadar olan tüm sürecinin şeffaflıkla yönetildiğini belirten Saltık, “ihtiyacı olan tüm çocuklara ulaşana dek kapasite artırımına devam edileceğiz” dedi.

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