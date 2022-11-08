Halkın Kendisine Hizmetkar Ettiğini Kimse Topal Ördek Yapamaz

Ak Parti genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken yani son 33 yıldır yakından takip eden bir basın mensubuyum.

Halkın en ciddi manada Erdoğan’a destek vermesinin en önemli nedeni hiç şüphesiz ki güç ve otorite sahiplerinin siyasi ceza verir hapse atarsak siyasi yaşamı sona erer düşüncesi karşısında bu necip milletin vicdanında bu yasaklara hiç bir zaman pirim vermedi ve vermeyecek.

İmamoğlu’na karşı yapılan topal ördek yapalım çıkışı, İç İşleri bakanı Süleyman Soylu’nun İmamoğlu’na hitaben yaptığı “sen git belediye başkanlığını yap” halkın daha iyi yaşaması için çabalama ve elini taşın altına koyma yoksa seni PEJMÜRDE ederiz sözünü bu kulaklar duydu.

İstanbul halkından 5 milyon’a yakın kişinin oy verdiği seçilmiş bir başkan atanmış bir bakan tarafından TEHDİT edilebiliyor.

Muktedirler biz ne dersek diyelim yanımıza Kâr kalır mantığından hemen vaz geçmeleri kendi yararlarınadır.

Devlet elektriğe % 400’e yakın zam yaparken Ak Partili İstanbul ve Ankara Belediye Meclisindeki çoğunluğunu kullanarak % 40 indirim kararı almasının ne manaya geldiğini halkın bilmediğini mi sanıyorsunuz ?

Halk için her zaman indirimin yanındayım ama hükümetin kendi elinde olan akaryakıt’a,elektriğe,vs.vs. ye % 500 zam yaparken sadece CHP’li diğer ifade ile Millet ittifakı adaylarının yönettiği belediyelerde suya % 40 indirim pespayeliğini görüyoruz.Eğer amacınız halkı düşünmekse o zaman akaryakıta ve elektrik'te de % 40 inidim yapın da görelim..

Nasıl TOPAL ördek yapacaklarının en önemli argümanları da su idareleri (İSKİ-ASKİ VS.VS) zarar etsin ve halk’a hizmet veremezsinler ki bir sonraki seçimi kolay kazanalımın hesabını yapıyorlar...

İSTANBUL HALKININ 3 AY İÇİNDE İBB TARİHİNİN EN YÜKSEK OYU İLE 2 KEZ SEÇTİĞİ İMAMOĞLU’NUN YARGILANDIĞI DAVAYA SAYILI GÜNLER KALA HAKİMİN DEĞİŞMESİ NEYİN NESİ OLUYOR ACABA ?

Şüphe uyandıracak nizalı işlerden uzak durmak her zaman iyidir.

Hakimin değişmesi zaruret veya rutin bir değişimde olabilir ama insanın aklına da olur olmaz kötü şeyler gelmiyor değil.

Keşke bu değişim davadan sonra yapılsaydı bu konu aklıma takılmasaydı…

Mahkeme ile, baskı ile bir siyasetçiyi devre dışı bırakmaya çalışmak daima bu necip ve aziz milletimizin TOKADI ile karşılaşmıştır.

Biz sık sık seçmen’e İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz sorumuza % 58 oranında evet alıyoruz.

KÜRT ,ALEVİ,,VE KARADENİZ SEÇMENİNDE İMAMOĞLU’NA YÜKSEK BİR DESTEK VAR

Ekrem İmamoğlu ile alakalı kısa bir süre önce ülkemizin 7 bölgesinde çekim yaparak halkın İmamoğlu ile alakalı nabzını tutmaya çalıştım.

Gördüğüm o ki Toplumun büyük kesimi bir hükümet için 20 yıl boyunca tek başına iktidar olduğu halde bugün konut,gıda ve diğer temel maddelerin fiyatları başını aldı gidiyor.

Hükümet ve destekçileri ne yapalım hayat pahalılığı büyün dünyada var diyorlar.

Lakin biz kendi ülkemizdeki idarecileri seçtik onları değil. İşin diğer bir tarafı da onlarda en fazla artışın % 100 olduğunu görüyoruz.Örnek vermek gerekirle Almanya’ da Mazot 1.64 Euro iken 2 veya 2.10 olduğunu söylüyorlar.

Yani artış % 100 bile değil iken oysa bizde bir sene önce 6 lira olan mazot bugün 25-27 TL oldu. Bu da artışın % 300’den fazla olduğunu gösteriyor. Bu artış şeker’de,Çayda,Patateste, Soğan’da,Makarna’da,Unda,Ette,kısaca iğneden ipliğe bir sene içinde en az zam gelen ürüne % 200 zam gelmedi mi ?

Biz şimdi bu fahiş artışlara itiraz etmeyelim mi ?

KİM NE DERSE DESİN ERDOĞAN’IN EN ÇOK ÇEKİNDİĞİ ADAY İMAMOĞLU…

Özellikle AK PARTİYE oy veren bazı fanatik seçmenlerin hemen Erdoğan süper ligde İmamoğlu ise amatör ligde oynuyor der dediklerini duyar gibiyim.

Bunun bedelini Ak Parti 3.5 sene önce İstanbul seçiminde ödedi.Ama halen iyi bir muhasebe yapmış değiller.Bunu nereden mi anlıyoruz.

Hemen anlatayım kısa bire süre önce ulaştırma bakanlığımız Pendik Sabiha Gökçen havalimanı metrosunu İBB’nin parasında kesinti yaparak yapımını tamamlayıp İBB’nin İstanbul halkı için işletmesine sundu.

Ama ne acıdır ki 5 Milyon İstanbullu’ nun oy verdiği İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nu davet etmiyor.

Yine İBB Beylikdüzü’nde bir karakol yapıyor ve açılış töreni yapıyor ama hükümet bir polis memurunun gelip karakol’u teslim alamsını müsaade etmiyor.

Hakeza İBB Gümüşhane’de yaşam merkezi yapıyor Milli Eğitim müdürü gelip teslim almıyor… Hükümet halk olarak bizim bu yok sayma ve topal ördek yapma gayretlerini görmediğimizi mi sanıyor ?

İSTANBUL İÇİN YAPILAN SON İKİ MAHALLİ İDARELER SEÇMİNDE HER NE KADAR GÖRÜNÜRDEKİ ADAY BİNALİ YILDIRIM İDİYSEDE ASIL ADAYDAN DAHA ÇOK ÇALIŞAN BİR GÜNDE 7 İLÇEDE MİTİNG YAPAN ERDOĞAN OYLANA A DAY OLDU…

İstanbul seçmeni 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminde Erdoğan’a 1994 yılından beri sen İstanbul’un kadrinde söz sahibisin.

Güzel işlerde yaptın zaten bunun içinde biz sana tam 25 sene yani çeyrek asır yeti verdik.

Ancak eskisi gibi sorunlarımıza samimi çözümler bulamıyorsun. İBB meclisinde meclis çoğunluğunu Ak Parti ve MHP ye vereceğiz ancak başkanlığı ise senin kenar ilçe belediye başkanı deyip küçümsediğin Ekrem İmamoğlun’na vereceğiz dedi ve gereğini de yaptı.

Ancak sen halkın iradesine saygı duymadın aynı görevlilerin başında olduğu sandıklarda kullanılan 5 oyun 4’ünğ geçerli sayarak sadece kaybettiğin İBB başkanlığını “bir şeyler oldu” tezi ile seçimi iptal edip yeniden seçim yaptırdın. Ne oldu 13 bin oy farkı bu sefer de 807 bin oldu.

AK PARTİ İMAMOĞLU’NU AYRIŞTIRAK OY ALAMAZ DEMEDİ DEMEYİN…

Bazı hatta tamamı dersek de abartı olmaz Ak Partili Yöneticiler ve oy veren bazı seçmenler “İmamoğlu 3.5 yılda İstanbul’a tek çivi çakmadı masalına sarılmış gidiyor.

Oysa ki 2019’dan önce İBB’nin yurtları yoktu şimdi 10 yurtta 3 bin genç barınıyor.Kreş,meydan, alt ve üst yapılar başta olmak üzere yüzlerce iş yaptı.

Burada onları yazacak değilim elbette zaten İstanbul halkı bunları görüyor.

Ak Partili yöneticiler bize İmamoğlu’nun yapamadıklarını değil kendileri konut fiyatlarını,kiraları,akaryakıt fiyatlarını,temel gıda maddelerinin fiyatlarını nasıl eski seviyeye getireceklerine kafa yormaları gerekirken vakitlerini sayın İBB başkanı İmamoğlu’nu ayrıştırmakla zaman harcıyorlar.

Yaşam savaşı veren halkın kendi emekleri ile geçimlerini temin edecekleri bir zemin hazırlamaları gerekirken bu kadar aileye sosyal yardım yaptım diyerek övünmek yerine biz neden 20 yılda bu yoksulluğu ortadan kaldıramadık sorusuna cevap aramaları gerekmez mi ?

Dostlar özetle ALGI gerçeklerin önüne geçmiş durumda…

HAKİM İMAMOĞLU’NA CEZA VERSİN VE BİZ BU RAKİBİ BU ŞEKİLDE DEVRE DIŞI EDELİM MANTIĞI YANLIŞ…

Her gün yüzlerce seçmen ile yüz yüze sokak röportajı yapan 30 yıllık bir basın mensubu olarak Erdoğan’ı en çok zorlayan rakibin Ekrem İmamoğlu olduğuna inanıyorum. Çünkü son 25 yılda Erdoğan’ı 3 ay içinde 2 kez yenen tek aday İmamoğlu oldu.

Sayın Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’ı Erdoğan için zayıf aday rakip olarak görüyorum.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na karşı,SSK.Deniz Baykal’a yapılan kaset şantajı,ABD Hanburger, başörtüsü vs.vs. gibi konuları öne çıkarıp oy almaya çalışacak. Mansur Yavaş içinde el altında basına eski videoları servis ederek Milliyetçi konuşmaları ön plana çıkarıp başta Kürt ve Alevi seçmenden oy almamasına çalışacak. Açıkça bu tezlerde etkili de olur.

AK PARTİLİLER SEÇİM MEYDANINDA İMAMOĞLU İÇİN EN ÇOK ELAZIĞ DEPREMİNDE DEPREMZEDELERİ ZİYARET EDİP NEDEN TATİLDE OLAN AİLENİN YANINA GİTTİN DIŞINDA NE DİYECEK ?

Eminönü yer altı çarşısını su bastı İmamoğlu geç geldi TAMAM

Ak Partili Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun dere içinde imar verip halkın sel sularından zarar görmesine bir şey demeyen ancak sel anında tatilde olan İmamoğlu'na neden tatilde idin deniyor TAMAM

Ak Partililer İmamoğlu’na Neden Tarihi çeşmelere musluk taktın denilerek mi seçim meydanlarında eleştirilecek ?

Geziyorum halk ile konuşuyorum gördüğüm o ki Erdoğan’ın en çok çekindiği aday hiç şüphe yok ki Sayın Ekrem İmamoğlu olduğunu çok net ve açık seçik bir şekilde görüyorum.

Benim İmamoğlu ile alakalı gördüğüm artıları elbette Erdoğan da görüyor.

Sayın Erdoğan günlük, haftalık, aylık,altı aylık, yıllık, anketler yapıyor.

Sokağın nabzını kendi tabiriyle Rû be ru yani gün be gün takip ediyor ve kendisine en güçlü rakibin kim olduğunu görüyor ve biliyor.

Erdoğan’ın sık sık Kılıçdaroğlu’nu tahrik edip hadi aday olsana diyerek bir oldu bitti ile zayıf rakip ile yarışmayı istediği ortada.

Bakalım Millet İttifakı Erdoğan’ın en çok çekindiği Ekrem İmamoğlu’nu’mu aday yapacak yoksa kaybedecek başka bir adayı mı yapacak bekleyip göreceğiz.

İMAMOĞLU’NA CEZA VERİP DEVRE DIŞ ETMEYE ÇALIŞMAK TERS TEPECEK DEMEDİ DEMEYİN …

İstanbul Times / Hüseyn Çetiner -8 Kasım 2022