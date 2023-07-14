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Halkımız 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini 7.Yılında Lanetledi (Videolu)

15 Temmuz 2016 yılında TSK içindeki bir kısım asker üniformalı hainin giriştiği darbe girişimin 7.yılında bütün yurtta olduğu gibi Zeytinburnu ilçesinde da lanetlendi. Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'ın öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesi ile yapılan hain darbe girişimini unutmadık buradayız yürüyüşü yapılı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2023 Cuma 14:17
Halkımız 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini 7.Yılında Lanetledi (Videolu)
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ZEYTİNBURNU 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANARKEN GAZİLERE DE UZUN VE SAĞLIKLI ÖMÜRLER DİLEDİ 

15 Temmuz 2016 yılında girşilen hain darbe girişimin 7.yılındayız. Zeytinburnu halkı şehilerini ve gazilerii unutmadı. 

Detaylar Videoda mevcuttur ...

Son Güncelleme: 14.07.2023 14:31
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