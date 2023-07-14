Halkımız 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini 7.Yılında Lanetledi (Videolu)

15 Temmuz 2016 yılında TSK içindeki bir kısım asker üniformalı hainin giriştiği darbe girişimin 7.yılında bütün yurtta olduğu gibi Zeytinburnu ilçesinde da lanetlendi. Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'ın öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesi ile yapılan hain darbe girişimini unutmadık buradayız yürüyüşü yapılı.