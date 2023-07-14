Halkımız 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini 7.Yılında Lanetledi (Videolu)

ZEYTİNBURNU 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANARKEN GAZİLERE DE UZUN VE SAĞLIKLI ÖMÜRLER DİLEDİ
15 Temmuz 2016 yılında girşilen hain darbe girişimin 7.yılındayız. Zeytinburnu halkı şehilerini ve gazilerii unutmadı.
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15 Temmuz 2016 yılında TSK içindeki bir kısım asker üniformalı hainin giriştiği darbe girişimin 7.yılında bütün yurtta olduğu gibi Zeytinburnu ilçesinde da lanetlendi. Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'ın öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesi ile yapılan hain darbe girişimini unutmadık buradayız yürüyüşü yapılı.