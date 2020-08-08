Halk Yapılan Haksız Atamalara İsyan Ediyor...

HÜKÜMETİN SON YILLARDA YAPTIĞI BİR ÇOK ÇALIŞMAYA TEPKİ VAR

Haber ihbar hattımıza ulaşan bir çok vatandaş biz zaten yol köprü yapılsın diye vergimizi ödüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz köprüye ve yola para vereceksek acaba ödediğimiz vergiler ile ne yapılıyor diye sorar oldular.Özellikle İzmir otoyolu ve Osmangazi köprüsü ve Avrasya Tünelinde yüksek geçiş ücretlerine itirazlar var.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

76 YAŞINDAKİ ESKİ BAKAN NEDEN VAKIFBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAPILDI ?

50 Yıldan fazladır mülki idare amiri,ve 1983 yılından beri de milletvekili,bakan olarak görev yapan Abdulkadir Aksu’nun bu seferde 76 yaşında olmasına rağmen hükümet taraından Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi yapılması daha donanımlı olmalarına rağmen iş bekleyen gençleri çileden çıkarıyor.

Hakeza eski vekil ve Milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın, ve eski İBB başkanı Mevlüt Uysal’ın hangi bankacılık geçmişlerine dayanılarak bir kamu bankasında yönetim kurulu üyeleri yapıldıkları da eleştiri konusu olmuş durumda.

YAP İŞLET DEVRET MODELİ DE ARTIK HALKIN ZARARINA İŞLER OLDU

Yap İşlet Devret Modeli ile yapılan otoyollar,köprüler ve hastaneler ile alakalı artık halkın zararına işleyen bir çok uygulamanın olduğu konuşuluyor ?

Hükümetin seçimde kullanmak için yap işlet devret modeli ile yaptırdığı bir çok projenin artık halkın zararına işlediği sık sık muhalefet ve bir çok kişi tarafından ifade diliyor.

Mesela Osmangazi Köpürüsü için verilen araç geçiş garantisinden dolayı devlet bugüne kadar geçmediği halde ne kadar araç için bedel ödedi ?

Japonlar ile ortak yapılan Başakşehir Çam – Sakura Hastanesi için Tetkik sayısı için garanti verildi mi ?

İzmir veya başka paralı otoyollar için devlet bu hizmeti yapan firmaya ne kadar araç geçiş garantisi vermiştir?

Hükümet bu ve beneri konularda halka açık seçik ve anlaşılır bir bilgi verilmelidir.

Hükümet gelecek seçim için değil gelecek nesil için çalışma yapmalıdır .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)