Halk Ekmek’te Yalın Yönetim Devri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'de (İHE) geleceğe hazırlanmak, iş yapma yöntemlerini geliştirmek, çalışanların becerilerini en üst seviyeye taşımak amacıyla “ Yalın Yönetim” sistemine geçiliyor. Otomotiv sektörünün öncülüğünü yaptığı sistem,işletmelerin operasyonel süreçlerinde katma değer yaratmayan faaliyetlerin azaltılmasına ve yapının müşterilerin istek ve gereksinimlerini daha iyi karşılaması anlayışına dayanıyor. İHE, sistemi kurumda tam anlamıyla uygulamaya başladıktan sonra hem tasarruflarını arttıracak hem de 16 milyon İstanbulluya da etkili hizmet edecek.

İHE 42 YILDIR İSTANBUL’A EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDİYOR

Sisteme geçmek için çalışmalara başlayan İHE, ilk eğitim seminerini de düzenleyerek süreci başlattı. ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan seminer, pandemi önlemlerine uyularak gerçekleştirildi. Seminerinde ilk konuşmacı olarak İHE AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama söz aldı. Ardından kürsüye gelen İHE Genel Müdürü Okan Gedik, 42 yıldır İstanbul’a büyük hizmetleri dokunan kurumun, 2 yıl içinde yalın sisteme geçerek kendi çıtasını yükselteceğini ifade etti. Okan, kısaca şunları kaydetti:

“Ürettiğimiz ekmeği; sağlıklı, kaliteli, makul maliyet ve fiyatla sunabilmek için yapmış olduğumuz birçok çalışma var. Kendimizi geliştirmek için alınacak bu eğitimin çok önemli. Yalın yönetim anlayışının sadece iş hayatında değil özel hayatta da çok etkisi olacak. Yalın yönetim teknikleri ile tanıştıkça, onları işimize uyguladıkça, işlerimizi nasıl mükemmelleştirdiğimizi; her geçen gün biraz daha farklı, iyi, kaliteli, günümüzün ihtiyaçlarına uygun yaratıcı işleri nasıl başardığımızı hep beraber göreceğiz.”

TASARRUFLAR ARTACAK

Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Özdoğan da yaptığı sunumlarla çalışanları bilgilendirdi. Yalın yönetim yaklaşımının her işte israfı önleyen, tasarrufları arttıran, iki günün birbirine eşit olmadığı bir yönetim tarzı olarak tanımladı.