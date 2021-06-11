banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1462
ALTIN
509.910
DOLAR
8.3829
STERLİN
11.8558
EURO
10.1713
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı: “Bizi İmrenerek Takip Ediyor; İzlemeye Devam Etsin”
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı:...
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı Açarken Uyardı
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı açarken...
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği Yapmaz İse Çözüm Mümkün Değil”
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği...
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi ?
Son Dakika
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi...

Halk Bakkal Projesi Hayata Geçiriliyor

Pandeminin etkilediği sektörlerden bir olan mahalle bakkallarına İBB elini uzatıyor. İBB Sosyal Kart sahibi vatandaşlar artık bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Projenin tanıtımını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Bakkal Projesine katılan bakkal esnafı ile birlikte yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2021 Cuma 09:34
Halk Bakkal Projesi Hayata Geçiriliyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır toplumun tüm kesimini olumsuz etkileyen Pandemiye karşı İBB, zor günler geçiren mahalle bakkallarına elini uzatıyor. 

-BAKKALLARIN GELİRLERİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI-

Zincir marketlere karşı bakkalların elini güçlendirmek için hayata geçirilecek proje ile İBB Sosyal Kart sahipleri artık bakkallardan da alışveriş yapılacak. İBB, pandemiyle birlikte artan online alışveriş hizmetinden dolayı gelirleri yüzde 80’nin üzerinde azalan bakkallara hem destek olacak hem de eski bir kültürün yaşatılmasına katkı sunacak.

-İMAMOĞLU TANITACAK-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Bakkal Projesi’nin detaylarını, yarın (11 Haziran 2021) Yenikapı’daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kamuoyu ile paylaşacak. İmamoğlu’na, Halk Bakkal Projesi’ne katılan yaklaşık 100 bakkal esnafı eşlik edecek. 

-BİN 200 BAKKAL BAŞVURDU-

Projeye, Halk Bakkal web sitesi (halkbakkal.ibb.istanbul) üzerinden başvuruların açıldığı 18 Mayıs’tan itibaren bin 200’ün üzerinde bakkal başvurdu. Koşulları sağlayan bakkallar, sözleşmeleri tamamlamaya, cihazları ve eğitimleri sağlanmaya devam ediyor. Ekipler yoğun bir çalışma ile 500’den fazla bakkalı, Halk Bakkal Projesine dahil etti. Tabelaları ve stickerları yine yerinde çözüm ekipler aracılığıyla iş yerlerine kadar götürüldü. Dezenfeksiyon ekipleri tarafından ilk ilaçlamaları gerçekleştirildi.

 Proje katılmak isteyen bakkalların başvuru süreçleri devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, Halk Bakkal Projesini Başlattı
İBB, Halk Bakkal Projesini Başlattı
Uzaya Erişecek Roketlerimiz Var
Uzaya Erişecek Roketlerimiz Var
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı: “Bizi İmrenerek Takip Ediyor; İzlemeye Devam Etsin”
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı: “Bizi İmrenerek Takip Ediyor; İzlemeye Devam Etsin”
Babacan Konya’da Esnafla Buluştu: ‘Yıkmaya Değil, Yapmaya Geliyoruz’
Babacan Konya’da Esnafla Buluştu: ‘Yıkmaya Değil, Yapmaya Geliyoruz’
Şile ve Ağva Turuna Çıkan İmamoğlu: “Kentin Kırsalında Dağınık Olan Yapıyı Bütünleştireceğiz”
Şile ve Ağva Turuna Çıkan İmamoğlu: “Kentin Kırsalında Dağınık Olan Yapıyı Bütünleştireceğiz”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169