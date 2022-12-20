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Halit Kıvanç'ın İsmi Stadyumda Yaşayacak

İBB, yapımı tamamlanan futbol stadına Türk televizyon ve radyo yayıncılığının duayen ismi Halit Kıvanç’ın adını verdi. Merhum Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç ve oğlu Ümit Kıvanç spor camiasının efsane ismiyle maçlara ev sahipliği yapacak statta İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile bir araya geldi. Stada isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bülbin Kıvanç, “Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 11:38
Halit Kıvanç'ın İsmi Stadyumda Yaşayacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gaziosmanpaşa ve yakın ilçelerin futbol takımlarının maçlarına ev sahipliği yapacak stadın yapımını tamamladı. Yakında 24 farklı kulübün maç ve antrenmanlarına sahne olacak  statta son hazırlıklar devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Türk halkına örnek olmuş isimlerden birinin daha ölümsüzleştirilmesi ve adının statta yaşatılmasına karar verildi. 2022’nin Ekim ayında vefat eden spor basınının ve futbol spikerliğinin duayen isimlerinden Halit Kıvanç'ın adı İBB tarafından inşa edilen statta yaşatılacak. Halit Kıvanç, yine futbolla anılmaya devam edecek.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR VE SPOR ADAMI

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç ve oğlu Ümit Kıvanç, statta bir araya geldi. Halit Kıvanç isminin çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Öztürk, “Türk milletine rol model olmuş isimlerden bir tanesi olan Halit Kıvanç isminin bu stadyuma verilmesi çok değerli. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir kültür ve spor adamının adını bu stadyumda yaşatacak” ifadelerini kullandı.

“BABAMIN ADI FUTBOLLA ANILMALI”

Merhum Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç da emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz 72 senelik evliydik. Böyle bir stadyuma isminin verilmesinden dolayı mutlu oluyorum. Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı” diye konuştu. 

Babasının isminin stada verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşan Ümit Kıvanç, “Babamın adı bir yere verilecekse bunun futbolla ilgili bir yer olması bizi ayrıca memnun ederdi. Semt stadı olması, birçok kulübün yararlanacak olması ve burada sporcuların yetişecek olması beni ayrıca sevindiriyor. Bunun çok yakışacağını düşünüyorum” dedi.

FİFA ONAYLI ZEMİN

Kısa süre sonra hizmete girecek Halit Kıvanç Stadyumu’nun 5 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. 4 soyunma odası, 4 teknik direktör odası, 2 hakem odası, 1 gözlemci odası, 6 idari ofis, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 24  ofis ve canlı yayın alanlarına sahip.  68-105 saha ölçüsü bulunan stadın zemini de FİFA onaylı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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