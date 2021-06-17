HALİÇ, KÜREK YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm dünyanın “Altın Boynuz” olarak bildiği, İstanbul’un incisi Haliç’te Kürek Yarışları düzenliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR İSTANBUL’un iş birliğiyle yapılacak yarışların ve 500 kişilik kontenjanı bulunuyor. Kayıtlar SPOR İSTANBUL’un web sitesi üzerinden alınırken, başvuru için son tarih 23 Haziran olarak belirlendi.
İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner
ALTIN BOYNUZ’DA ÖZEL YARIŞ
Haliç Kürek Yarışları 4 bin 500 metrelik parkurda, özel yarış statüsünde ve Coastal Endurance türünde gerçekleştirilecek. Katılımcıların Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon U19, büyükler ve masterlar kategorilerinde yapılacak.
FISA KURALLARI UYGULANACAK
Sporcular Atatürk (Unkapanı) Köprüsü’nden başlayacakları yarışı Miniatürk’te tamamlayacaklar. İBB etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini alacak. Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek müsabakalarda Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA) Deniz Küreği Kuralları uygulanacak.
Yarış Programı
10.00 U19 Erkekler
11.00 U19 Kadınlar
12.00 Master Mix
13.00 Büyük Kadınlar
14.00 Büyük Erkekler
15.00 Master Kadınlar
16.00 Master Erkekler
17.00 Ödül Töreni
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)