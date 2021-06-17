HALİÇ, KÜREK YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm dünyanın “Altın Boynuz” olarak bildiği, İstanbul’un incisi Haliç’te Kürek Yarışları düzenliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR İSTANBUL’un iş birliğiyle yapılacak yarışların ve 500 kişilik kontenjanı bulunuyor. Kayıtlar SPOR İSTANBUL’un web sitesi üzerinden alınırken, başvuru için son tarih 23 Haziran olarak belirlendi.

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

ALTIN BOYNUZ’DA ÖZEL YARIŞ

Haliç Kürek Yarışları 4 bin 500 metrelik parkurda, özel yarış statüsünde ve Coastal Endurance türünde gerçekleştirilecek. Katılımcıların Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon U19, büyükler ve masterlar kategorilerinde yapılacak.

FISA KURALLARI UYGULANACAK

Sporcular Atatürk (Unkapanı) Köprüsü’nden başlayacakları yarışı Miniatürk’te tamamlayacaklar. İBB etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini alacak. Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek müsabakalarda Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA) Deniz Küreği Kuralları uygulanacak.

Yarış Programı

10.00 U19 Erkekler

11.00 U19 Kadınlar

12.00 Master Mix

13.00 Büyük Kadınlar

14.00 Büyük Erkekler

15.00 Master Kadınlar

16.00 Master Erkekler

17.00 Ödül Töreni

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)