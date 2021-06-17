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HALİÇ, KÜREK YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İBB, yıl boyu yaptığı çalışmalarla mavi ile yeşili buluşturduğu Haliç’te kürek yarışları düzenleyecek. Takım ve kulüplerin yer alacağı etkinlik 26 Haziran’da gerçekleşecek. 23 Haziran’a kadar kayıtların açık kalacağı organizasyon; kadınlar ve erkeklerde U19, büyükler ve masterlar kategorilerinde yapılacak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 15:34
HALİÇ, KÜREK YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm dünyanın “Altın Boynuz” olarak bildiği, İstanbul’un incisi Haliç’te Kürek Yarışları düzenliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR İSTANBUL’un iş birliğiyle yapılacak yarışların  ve 500 kişilik kontenjanı bulunuyor. Kayıtlar SPOR İSTANBUL’un web sitesi üzerinden alınırken, başvuru için son tarih 23 Haziran olarak belirlendi.

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

ALTIN BOYNUZ’DA ÖZEL YARIŞ

Haliç Kürek Yarışları 4 bin 500 metrelik parkurda, özel yarış statüsünde ve Coastal Endurance türünde gerçekleştirilecek. Katılımcıların Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon U19, büyükler ve masterlar kategorilerinde yapılacak.  

FISA KURALLARI UYGULANACAK

Sporcular Atatürk (Unkapanı) Köprüsü’nden başlayacakları yarışı Miniatürk’te tamamlayacaklar. İBB etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini alacak. Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek müsabakalarda Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA) Deniz Küreği Kuralları uygulanacak.

Yarış Programı

10.00 U19 Erkekler 

11.00 U19 Kadınlar 

12.00 Master Mix 

13.00 Büyük Kadınlar 

14.00 Büyük Erkekler 

15.00 Master Kadınlar 

16.00 Master Erkekler 

17.00 Ödül Töreni

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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