banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbul’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
Son Dakika
İstanbul’un yeni İlçe ve Şube...
Haliç Köprüsü Bakıma Alındı, Metrobüs Hattı Tek Şeritten Çalışıyor
Haliç Köprüsü Bakıma Alındı, Metrobüs...
Mimar Sinan vefatının 432’inci yıl dönümünde anıldı
Son Dakika
Mimar Sinan vefatının 432’inci yıl...
İBB Meclisi'nden Ayasofya Camisi İle İlgili Önemli Bir Karar Alındı
Son Dakika
İBB Meclisi'nden Ayasofya Camisi İle...

Haliç Köprüsü Bakıma Alındı, Metrobüs Hattı Tek Şeritten Çalışıyor

​​​​​​​İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, E-5 Haliç Köprüsü’nde bakım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, Metrobüs hattının bir şeridi 15 gün süreyle kapalı olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:26
Haliç Köprüsü Bakıma Alındı, Metrobüs Hattı Tek Şeritten Çalışıyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü’nün karayolu ile bağlantısını sağlayan ‘derz’lerin aşınması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, karayolundaki şeritlerin kademeli olarak kapatılmasıyla derz değişimi gerçekleştirilecek. Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca başlatılan çalışmaların 18 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner 

ÇALIŞMALAR DÖRT AŞAMALI YAPILACAK
 

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı - Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

METROBÜS HATTI 15 GÜN TEK ŞERİT

Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca Metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi. Görevliler, seferler sırasında Metrobüs sürücülerini yönlendirecek. Ayrıca, çalışma alanında yaşanabilecek olası Metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
İstanbul’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
İBB Meclisi'nden Ayasofya Camisi İle İlgili Önemli Bir Karar Alındı
İBB Meclisi'nden Ayasofya Camisi İle İlgili Önemli Bir Karar Alındı
Başkan İmamoğlu: “İBB’nin 2009’da ‘Kesinlikle yapılmamalı’ dediği her şey Kanal İstanbul projesinde var”
Başkan İmamoğlu: “İBB’nin 2009’da ‘Kesinlikle yapılmamalı’ dediği her şey Kanal İstanbul projesinde var”
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169