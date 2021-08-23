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Hak Sahipleri Zeytinburnu Belediyesi Meclis Üyelerine Sesleniyor : Bu Mağduriyeti Artık Giderin

Bizler 74 cadde imar mağdurlarıyız, yaklaşık olarak 2007 yılında ukamenin, görüşü ile birlikte 74 caddenin yolu 11m den 22.5 m çıkartılarak binalarımız yolda kalmıştır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:48
Hak Sahipleri Zeytinburnu Belediyesi Meclis Üyelerine Sesleniyor : Bu Mağduriyeti Artık Giderin
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Bu imar önce İBB den meclis kararıyla geçmiş, daha sonrada Zeytinburnu belediyeside meclis kararıyla bu imar planlarını uygulamaya geçirmiştir.
Geçmiş ama bu imar planları yola terk adı altında geçmiştir.
Yerlerimizi ne satabiliyoruz.
Yerlerimizi imarımız olmadığı için yapamıyoruz.
Zeytinburnu belediyesi kamulaştırma yapmıyor ve paramızı ödemiyor.
Yıllardır bu mağduriyetimize çözüm bulunmadığı gibi sesimizi sosyal medyadan veya yerel gazetelerden duyurmaya çalışmaktayız.
Biz mağdurlara herkesin sahip çıkmasını arzu etmekteyiz.
Zeytinburnu belediyesine sesleniyoruz..
Meclis üyelerine sesleniyoruz...
Bu mağduriyetimize bir çözüm bulunmasını istiyoruz.
Son Güncelleme: 23.08.2021 15:29
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