Hak Sahipleri Zeytinburnu Belediyesi Meclis Üyelerine Sesleniyor : Bu Mağduriyeti Artık Giderin

Bu imar önce İBB den meclis kararıyla geçmiş, daha sonrada Zeytinburnu belediyeside meclis kararıyla bu imar planlarını uygulamaya geçirmiştir.

Geçmiş ama bu imar planları yola terk adı altında geçmiştir.

Yerlerimizi ne satabiliyoruz.

Yerlerimizi imarımız olmadığı için yapamıyoruz.

Zeytinburnu belediyesi kamulaştırma yapmıyor ve paramızı ödemiyor.

Yıllardır bu mağduriyetimize çözüm bulunmadığı gibi sesimizi sosyal medyadan veya yerel gazetelerden duyurmaya çalışmaktayız.

Biz mağdurlara herkesin sahip çıkmasını arzu etmekteyiz.

Zeytinburnu belediyesine sesleniyoruz..

Meclis üyelerine sesleniyoruz...