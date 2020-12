Hafta Sonu Tatili İçin İdeal 9 Muhteşem Yer

Hangi mevsim olursa olsun, hafta sonu tatili için gerek doğal güzellikleri gerekse kültürel zenginliği ile mutlaka ziyaret edilmesi gereken pek çok yer bulunuyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bu tatillerde doğayı keşfe çıkabilir, daha önce görmediğiniz yerleri görüp heyecanlanabilir ve anılarınıza bir yenisini ekleyebilirsiniz. İşte kendinizi yenileyip üzerinizdeki tüm yorgunluğu atabileceğiniz 9 farklı tatil rotası...

Kapadokya

Beyaz atlar ülkesi olarak da bilinen Kapadokya, şafak vakti gökyüzünde süzülen balonlarıyla, rengarenk vadileri ve meşhur peri bacaları ile ülkemizin eşsiz coğrafi alanlarından bir tanesi. Üstelik Kapadokya’yı ziyaret ettiğinizde gezip görebileceğiniz sayısız yer bulunuyor, bu nedenle zamanın nasıl geçtiğini anlamak da pek mümkün olmuyor.

Hafta sonu ailenizle ya da arkadaşlarınızla Kapadokya’ya gittiğinizde balon turu ile gündoğumunu seyredebilir, dolaştığınız vadilerde yüzlerce fotoğraf çekebilirsiniz. Gittiğinizde mutlaka ziyaret etmeniz gerekenlerden biri ise tarihi Uçhisar Kalesi. Göreme ve Ürgüp’ün tarihi sokaklarında çılgınca alışveriş yapabileceğiniz Kapadokya’ya kadar gitmişken, bölgeye özgü testi kebabını da yemeden dönmeyin deriz.

Safranbolu

Tarihi Osmanlı evlerine benzeyen evleriyle ün salmış Safranbolu, Osmanlı mimarisinin en özel örneklerini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Bu şirin kasaba, eşsiz bir hafta sonu geçirmenizi sağlayacak pek çok şeyi sizlere sunuyor. UNESCO Dünya Listesi’nde yer alan Safranbolu, zamanı durdurup geçmişe kısa bir yolculuk yapabileceğiniz sayılı yerler arasında.

Hafta sonu tatili için Safranbolu’ya gitmeyi düşünüyorsanız, Tokatlı Kanyonu’unu ve Cam Teras’ı mutlaka görmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra sıra dizilmiş Safranbolu evlerinin bulunduğu sokakları gezebilir, tarihi Yemenciler Arastası’nı ziyaret edebilirsiniz. Her şeyiyle mükemmel olan, eşsiz güzelliklerle dolu ilçeye gittiğinizde hayran kalacağınızdan emin olabilirsiniz.

Kızılcahamam

Ankara’nın kuzeyinde bulunan ve termal kaplıcalarıyla ünlü olan ilçesi Kızılcahamam, hafta sonu tatili için plan yapanların görüp görebileceği en güzel yerlerden biri. Zengin su kaynakları, çok çeşitli ağaçları, şifa kaynağı termal tesisleri ile kendinizi yenileyebileceğiniz eşsiz adresler arasında yer alan Kızılcahamam’ın tarihsel geçmişi ise Hititlere kadar uzanıyor.

Kızılcahamam’da bulunan Soğuksu Milli Parkı açık hava yürüyüşleri ile doğada keyif dolu bir yolculuğa çıkmak isteyenler için tartışmasız en iyi adreslerden biri. Sevdiklerinizle piknik yapabileceğiniz, geniş ormanlarında yeşile ve huzura doyabileceğiniz Kızılcahamam adından da anlaşılacağı üzere hamam ve kaplıcalarıyla ünlü.

Özellikle kış aylarında teninize iyi gelecek şifa kaynağı termal suları için Kızılcahamam’ı ziyaret edebilirsiniz. Kızılcahamam’a gitmişken bölgenin gözde termal oteli Çam Otel’de konaklayarak kendinize ve ailenize unutulmaz bir hafta sonu hediyesi verebilirsiniz.

Kuzuyayla Tabiat Parkı

Şehrin gürültüsünden sıkılanlar için ideal dinlenme noktalarından biri olan Kuzuyayla Tabiat Parkı, eşsiz güzelliğe sahip gür ormanlık alanların oluşturduğu manzarası ile nefes kesici yerlerden. Doğa ile başbaşa vakit geçirmek isteyenlerin bayılacağı Kuzuyayla Tabiat Parkı, hafta sonu tatilleri için konaklama olanağı da sunuyor.

Eğer hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek istiyorsanız Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın uygun noktalarında çadır kurup kamp yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra günübirlik ziyaretçiler için oluşturulmuş piknik alanlarında sevdiklerinizle birlikte güneşin ve temiz havanın keyfini sürebilirsiniz.

Abant Gölü

Her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip olan Abant Gölü, hafta sonu tatili için yapabileceğiniz ideal seçimlerden biri. Abant Gölü’ne gittiğinizde sabahları kahvenizi alıp göl kenarında güneşi selamlayabilir, öğleden sonra piknik yapıp tertemiz havanın tadını çıkarabilir ya da bisiklete binip keyif dolu saatler geçirebilirsiniz.

Çevresinde pek çok bungalov evin bulunduğu Abant Gölü, sakinliği sevenlerin bayılacağı noktalardan biri. Kamping, sportif olta balıkçılığı, bisiklet, atlı gezinti gibi pek çok aktivite seçeneğinin de yer aldığı Abant Gölü’nde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Kazdağları

Dünyada Alplerden sonra en çok oksijen üreten 2. dağ olarak bilinen Kazdağları, yılın her dönemi ziyaretçi ağırmaya devam ediyor. 90’lı yıllarda UNESCO tarafından koruma altına alınarak milli park ilan edilen bu eşsiz lokasyon, özellikle hafta sonu tatilinde temiz havayı ciğerlerine çekerek sakince yürüyüş yapmak isteyenler için ideal.

Tepesinde yerleşim bulunmayan Kazdağları’nın, eteklerinde ise farklı bütçelere uygun pek çok otel bulunuyor. Zengin mutfağında midenizi şenlendirecek pek çok farklı lezzeti de barındıran Kazdağları’na gittiğinde yapabilecekleriniz ise elbette ki bunlarla sınırlı değil.

Birçok doğa harikasına ev sahipliği yapan Kazdağları’nda, herkesin gidip görmesi gereken farklı yerler bulunuyor. Sarıkız Türbesi, Adatepe Köyü ve Zeus Altarı ise bunlardan yalnızca birkaçı. Eğer yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız hafta sonu tatili için hazırladığınız plana Kazdağları’nı mutlaka eklemelisiniz.

Uludağ

Kış severlerin en sevilen tatil destinasyonları arasında yer alan Uludağ bu nedenle her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Her yeri bembeyaz örten kar tanelerini seven ve kayak yapmaya bayılan biriyseniz Uludağ, hafta sonu tatilini değerlendirebileceğiniz ideal yerlerden biri.

Soğuk kış günlerinde sıcacık atmosferiyle keyifli bir hafta sonu geçirmenizi sağlayacak Uludağ’a gittiğinizde, iki gün boyunca zirvede kayak yaparak eğlencenin doruklarına ulaşabilir ya da Uludağ’ın eteklerinde bulunan eşsiz güzellikteki köyleri ziyaret edebilirsiniz. Eğer kendi aracınızla seyahat ediyorsanız dönüşte Uludağ’ın yamaçlarında gürül gürül akan Saitabat Şelalesi’ne mutlaka uğramanızı öneriyoruz.

Saklıkent

Doğanın en güzel armağanlarından biri olan Saklıkent Milli Parkı ya da yaygın olarak bilinen adıyla Saklıkent Kanyonu’nun keşfi aslında çok uzak değil. Rivayete göre bir çobanın bölgeye kaçan keçilerinin peşinden onları yakalamak üzere gitmesi ile birlikte keşfedilen Saklıkent Kanyonu, eşsiz bir doğal güzelliğe sahip.

Kanyonda şırıl şırıl akan suyun sesi bile sizi rahatlatmaya yardımcı olurken, Karaçay ve Esen Çayı’nın buluşma noktasında yapacağınız çamur banyosu gezinizi çok daha eğlenceli hale getiriyor. Aynı zamanda yorgunluğunuzu da gidermeye yardımcı oluyor.

Hafta sonunu Saklıkent’te geçirmek isteyenler için konaklayabilecekleri birçok ağaç ev bulunuyor. Dilerseniz ağaç evlerde kalarak tatilinizi eşsiz kılabilirsiniz. Dönüşte Saklıkent’e oldukça yakın konumdaki Gizlikent Şelalesi’ne uğramadan tatilinizi tamamlamamanızı öneririz.

Assos

Tarih severler için Assos, en ideal tatil beldeleri sıralamasında birinciliğini çok uzun zamandır koruyor. Asıl adı Behramkale olan bu yer aslında Kazdağları’na oldukça yakın bir lokasyonda yer alıyor. Masmavi denizi, tertemiz havası ve yemyeşil doğasıyla Asos, herkesin mutlaka bir kez görmesi gereken yerlerden biri.

Eski çağlarda bulunduğu bölgenin en önemli liman kentlerinden biri olması nedeniyle farklı kültürlere ait pek çok tapınak bulunuyor. Birçok kültüre ev sahipliği yapmış ve her her köşesinde bu kültürlerin izlerini barındıran bu tarihi kenti ziyaret ettiğinizde Athena Tapınağı ve Agora Tapınağı’nı mutlaka görmeniz gerekiyor.

Küçük ve şirin birçok konaklama alternatifinin olduğu Assos’ta merkeze daha yakın olan butik otellerde kalabileceğiniz gibi deniz kenarında yer alan büyük otelleri de tercih edebilirsiniz.