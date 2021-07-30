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Hacı Bektaş Veli Festivali Ertelendi

İBB, tüm canlılara ve insanlığa duyduğu sonsuz sevgiyle bilinen Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerini birçok ilimizde devam eden yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Manavgat’taki söndürme yangın söndürme faaliyetlerinde bulunan İBB İtfaiyesi; 101 personel, 14 araçtan oluşan bir ekip 101 personel, 14 araçtan oluşan bir ekibi de Marmaris’e sevk etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 13:40
Hacı Bektaş Veli Festivali Ertelendi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UNESCO’nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli’yi anma yılında gerçekleştireceği etkinlikleri birçok kenti teslim alan, can ve mal kayıplarına neden olan yangınlar nedeniyle ertelendi. 30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” ile ilgili yeni planlama ilerleyen tarihlerde kamuoyu ile paylaşılacak. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm ülkeyi üzen haberlerin ardından bugün başlaması planlanan etkinliklerin ertelendiğini yayınladığı mesajla duyurdu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

EKİPLER MANAVGAT VE MARMARİS’TE

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden İBB, Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın için de ekipler görevlendirdi. 101 personel, 14 araçtan oluşan bir ekip ilçede devam eden söndürme çalışmaları için dün gece yarısı yola çıktı. Ekipler öğle saatlerinde bölgeye intikal ederek çalışmalarına başladı. 

Antalya Manavgat’a ulaşan, 101 personel ve 14 araçtan oluşan İBB ekibi,  bölgede çalışan diğer ekiplerle koordine olarak Gazipaşa ilçesinde farklı noktalarda yangın söndürme çalışmalarına başladı. İBB ayrıca 8 personel ve 4 araçtan oluşan İSKİ destek ekibini de bölgeye gönderdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.07.2021 13:49
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