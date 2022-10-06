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Gürkan Vural'dan İstanbul'un Kurtuluş Günü Mesajı

Luxus Garage ve Luxus Sigorta yönetim kurulu başkanı Gürkan Vural , İstanbul'un kurtuluşunun 99. Yıldönümü sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2022 Perşembe 14:48
Gürkan Vural'dan İstanbul'un Kurtuluş Günü Mesajı
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Gürkan Vural mesajında şu ifadeleri kullandı;"
Yüzyıllarca hem devletimize hem de kültür ve medeniyetimize başkentlik yapan İstanbul'un, maruz kaldığı elim işgal dönemi 6 Ekim 1923 tarihinde sona ermişti. Muzaffer ordumuz şehre girerken, milletimiz istiklal hasretiyle yollara dökülmüş, askerlerimizi sevinç gözyaşları ve çiçek yağmurları eşliğinde karşılamıştı. O gün İstanbul'un her yanında Türk Bayrakları yeniden dalgalanmaya başlamıştı.
Eskilerin “iki deniz arasında bir inci” olarak tasvir ettikleri veya “bir taşına bütün Acem mülkünü fedaya” layık gördükleri bu masalsı şehir, o kurtuluş gününden sonra da dünyanın ve Türkiye'nin incisi olarak varlığını sürdürdü. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin gözbebeği olarak tarihteki yerini ebediyete kadar koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, kıtaları ve medeniyetleri birbirine bağlayan eşsiz güzellikteki dünya şehri İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutluyor, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum."şeklinde konuştu.

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