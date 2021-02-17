Gürer: “Cumhurbaşkanı ile Milli Eğitim Bakanı’nın Tablet Sayısı Hesabı Tutmadı”

MİLLİ EĞİTİM’İN DAĞITTIĞI TABLET BİLGİSAYARLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Ziya Selçuk’a yönettiği yazılı soru önergesinde şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

“Bakanlığınız tarafından bu güne kadar dağıtılan tablet sayısı kaçtır?

Bakanlığınız tarafından 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet dağıtılacağı ilan edilmiştir. Bu tabletlerin dağıtımı tamamlanmış mıdır? Tabletlerin dağıtımının en çok olduğu il hangisidir?

Uzaktan eğitimin başladığı zaman diliminden itibaren ihtiyacı olan öğrencilere verilen tablet sayısı kaçtır?

Bakan Selçuk 500 bin tablet dağıtılacağını açıklamıştı. Bu tabletlerin 200 bin adetinin 21 Aralığa kadar, geri kalan 300 bin adetinin Ocak ayında dağıtılmasının nedeni nedir?

Pandemi sürecinde, televizyon kanallarında yapılan eğitime destek kampanyaları sonucu toplanan para, burs, tablet ve bilgisayar bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bakanlığınız kontrolünde mi gerçekleşmiştir?

İnternet hizmet paketi verilen öğrencilerin paket gigabayt kotası kaçtır?”

HEDEF 500 BİN TABET

Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde bilişim ürünlerine olan taleplerin yüksek artış göstermesi nedeniyle tedarik güçlüğü, uluslararası havayolu taşımacılığına getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar gibi birçok olumsuzlar yaşandığını belirtti. Bakan Selçuk, buna rağmen başlatılan 500.000 tablet bilgisayar seti satın alma süreçlerinin son derece hızlı bir şekilde çözüldüğünü ifade ederek, tüm güçlüklere rağmen sürecin plana uygun olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişimleri için, ailenin gelir durumu, okula devam eden kardeş sayısı gibi kriterlere göre dağıtımına başlanan 500.000 tablet bilgisayardan 15.01.2021 tarihi itibariyle 359.120 cihazın dağıtımı yapıldı” dedi.

500.000 tablet bilgisayar ve erişim desteklerinin Bakanlık bütçesinden temin edildiğini anlatan Selçuk, dağıtımı yapılan tablet bilgisayar ile birlikte 25 GB kotalı 4.5 G GSM SİM kart dağıtımı yapıldığını da sözlerine ekledi.

77 ÜLKE ARASINDA 64’ÜNCÜYÜZ

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise OECD’nin yayınlanan ‘Kovid- 19 Salgınında Eğitim’ çalışmasında Türkiye’nin 77 ülkenin yer aldığı ‘eğitim ve ödev için bilgisayarı olan öğrenciler’ sıralamasında 64. olduğunun açıklandığını hatırlattı.

HER ÖĞRENCİ UZAKTAN EĞİTİME ERİŞEBİLMELİ

Türkiye’de yüzbinlerce öğrencinin tablet bilgisayar ya da internet olmadığı için uzaktan eğitime de ulaşamadığının bilinen bir gerçek olduğuna işaret eden Gürer, “ Cumhurbaşkanı Rize’de ‘MEB’in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum’ ifadesinde yer alan tablet sayısını MEB tarafından dağıtılan sayıyla örtüşmediği Bakan’ın açıklamasında görülüyor. Bakanlık tarafından dağıtılan tablet bilgisayar sayısı, bilgisayarı olmadığı için eğitime erişemeyen öğrenci sayısının çok altında kalmıştır. Bu konuda gerekli önlemler alınıp, ülkemizin en ücra köşesindeki öğrencilerin de uzaktan eğitime erişmelerinin sağlanması gerekir” dedi.