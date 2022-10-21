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Günümüzü Unutmamdılar

21 Ekim Dünya Gazeteciler günümüzü unutmayarak bizi ziyaret eden basın dostlarımıza teşekkür ederiz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2022 Cuma 18:40
Günümüzü Unutmamdılar
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BİZİ ZİYARET EDEN TEK SİYASİ PARTİSİ SAADET PARTİSİ OLDU

İlçe balkanları Levet Çotuk’un sağlık sorunlarından dolayı istirahatli olduğu için gelemediğini ifade eden

Sosyal İşler Biriminden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Başkanı Bülent Avcılar, İlçe Başkan Yardımcısı Rahmi Veriş,Ekonomiden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Tayyip Köse ve ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Günaydın’dan oluşan heyet ziyarete katıldı.

Heyet ile Zeytinburnu,İstanbul ve ülke gündemi hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya her zaman yanımızda oldu.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı, Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan,İstanbul Muhtarları Dayanışma Dereği Kadın Kolları başkanı, Geleceğim Zeytinburnu Platformu(GZP)Yönetim Kurulu Üyesi Nadiye Polat her zaman yanımızda olduğu bir kez daha gösterdi.

Zeyitinburnundaki Sivaslılar Dernek Başkanı Nihayet Uzun Gölbaşı’da güzel bir çiçek ile günümüzü kutladı

Zeytinburnu Yardımlaşma Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Asuman Sula Durmuşoğlu,Aliye Öztürk’bizleri ziyaret ederek günümüzü kutladılar

Türkmen Kadınları Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülşirin Beyler ve yardımcısı Feride Muhammed İsak’da bizi ziyaret ederek günümüzü kutlama nezaketinde bulundular.

Hüseyin Çetiner gerek bizzat gelerek gerekse de sosyal medya da günümüzü kutlayan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA) 

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