Güneşli Haber Ajans Hizmetleri Açıldı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yaptığı açılışta Başkan Çağırıcı “Güneşli Haber Gazetesi Bağcıların Kültürüne ve sanatına çok büyük katkısı oldu. 12 yıldır özverili ve başarılı çalışmaları yapan Güneşli Haber Gazetesini başta Mithat Sayar kardeşim olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum. Nice 12 yıllara Güneşli Haber” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Bağcılar’ın ilk ve tek haftalık Güneşli Haber Gazetesi yeni Haber merkezi ve stüdyosu törenle hizmete girerken Bağcıların tüm değerleri bu özel günde bir araya geldiler. Bağcılar’ın markası olan Güneşli Haber Gazetesi 12. Kuruluş yıldönümünde yeni haber merkezi ve stüdyosunu törenle açtı. Güneşli meydanda bulunan Alimanoğlu İş merkezinde açılışı gerçekleşen yeni haber merkezi ve stüdyosu özel konukların katıldığı açılış programıyla kurdele kesimi ve dualarıyla hizmete girdi. Açılış programında Güneşli Haber Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Sayar ve yönetim kurulu Tolga Bora Yılmaz gelen misafirleri tek tek karşılayarak tebrikleri kabul ettiler.

Açılış programında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Bağcılar Müftüsü Celal Büyük, Bağcılar Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Sirkeci, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Av. Murat İmrek, CHP Bağcılar Eski İlçe Başkanı Zeki Çetin, İYİ Parti Bağcılar ilçe Başkanı Sururi Karabal, Saadet Partisi Bağcılar ilçe Başkanı Osman Baş, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanı Kemal Cesur, Yeşil Trakyalılar Dernek Başkanı ve Bağcılar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Serkan Küçük, AK Parti İBB Meclis Üyesi Erdal Yılmaz, Saadet Partisi Bağcılar Başkan Yardımcısı Yaşar Çeribaş, AK Parti Bağcılar Yönetim Kurulu üyesi Nihat Ağdemir, SAMKON Genel Başkan yardımcısı Mete Koca, Bağcılar Samsunlular Dernek Başkanı Kadir Diler, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Sekreteri Cengiz Kara,İstanbul Bulancak Spor Kulübü Başkanı Eyüp Akyürek,, Bağcılar Evren Spor Kulübü Başkanı Ali Kemal Yılmaz, Şafak 76 Spor Kulübü Başkanı Ahmet Kıran, Bağcılar Eğitim Kulübü Başkanı Süleyman Saltık, Yüzyıl Spor Kulübü Başkanı Ramazan Tekin, Ateştuğla Spor Kulüp Başkanı Karameşe, Bağcılar Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ali Çeçen , 365 Gazetesi sahibi Aykut Kaya, İstanbul Times Gazetesi sahibi Hüseyin Çetiner, AKBABA Haber Ajansı sahibi Mustafa Akbaba, Yeni Esnaf Gazetesi Sahibi Nusret Kafasıbüyük, 34 Gündem Gazetesi temsilcileri, Bağcılar Spor Kulübü eski Başkanı Rıdvan Bali, Eğitimci Yazar Serkan Ekmen, Damgaz Gazetesi ortağı Mehmet Mert, Bağcılar Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Ahmet Akdeniz, Bozkuş Yumurta sahibi Taner Bozkuş, Çimen Elektrik sahibi Turabi Çimen, Keyffhane Restoran Cafe Sahibi Nazmi Atıcı ve Hüseyin Atıcı, İşinsanı Tolga Yeşil, Yazar Nurhan Cihan bir çok STK temsilcisi, iş insanları ve esnaflar ile okuyucu temsilcileri katıldılar.

Güneşli Haber Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Sayar “12.yılımızın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün burada yeni ofis ve stüdyomuzla Bağcılar’a hizmete devam ediyoruz. Ajans hizmetlerini de vereceğimiz yeni yerimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanacağız” dedi.

Güneşli Haber Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Tolga Bora Yılmaz’da “12 yıllık birikim ve tecrübemizle güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)