"Gözünü Aç TÜRKİYEM"

Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda bölgesinde ve dünyada ki konumuna bakıldığında

Türkiye Bundan sonra, kendi ihtiyaçları için kendi topraklarında üretim yapma konusunda daha ağırlıklı politikalar izleyecektir

Birçok yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olan ülkemiz, Orta Doğu’nun zengin enerji kaynaklarına da yakındır. Bulunduğu konum, gelişen ekonomisi, genç nüfusu ve sahip olduğu kaynaklarla ülkemiz geçmişten günümüze ilgi odağı olmuştur.

Bu özellikler de ülkemizin önemini artırmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını engellemek isteyen bazı devletler gizli ve açıktan yıkıcı ve bölücü terör gruplarını doğrudan ya da dolaylı yollardan desteklemektedirler.

Bu ilgi zaman zaman bazı ülkelerin doğrudan ya da dolaylı destek verdiği tehditlere dönüşmektedir. Tehditler, toplumumuzun birliğini bozmak, kalkınmamızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyerek ülkemize zarar vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin petrol kaynaklarına sahip ülkeler ile sanayileşmiş ülkeler arasında bulunması jeopolitik konumunu daha da güçlendirmektedir. Güçlü bir Türkiye’nin varlığı petrolden çıkarları olan ülkeleri rahatsız etmektedir.

Bunların oluşturduğu tehditlerle Türkiye'ye mücadele ederken bir taraftan da içeride de terörle amansız bir mücadele yürütüyor. Türkiye Müslümanlar için çok önemlidir o yüzden Türk İslam devletleri birleşmek durumundadır. Bu hain saldırılar sadece Türkiye ye değil Tüm Türk birliklerine ve İslam’a yapılmıştır. Birliğimiz ve beraberliğimiz, bin yıllık tarihimizin bize yüklediği önemli bir görev ve mirastır. Bu nedenle çok sayıda ülkenin, topraklarımız üzerinde emelleri vardır.

Türkiye bunun için önemli bir ülke konumundadır. Ülkemiz diğer yandan sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynakları nedeniyle de komşularımızın ve bazı ülkelerin her zaman ilgisini çekmiştir.

Yurdumuz bölge ülkelerine oranla doğal gaz, su, bor, boraks, trona, krom, toryum, demir vb. madenler açısından da dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Ayrıca verimli toprakları ve dört mevsimi bir arada yaşayan, tarımsal ürün zenginliğiyle de dünyada kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biridir. Bu ürün zenginliğinden dolayı bugün ve gelecekte ülkemizin artan nüfusunu besleyecek büyük bir tarımsal potansiyele sahiptir.

Türklerin Anadolu’yu fethetmelerinden günümüze kadar bu güzel vatan topraklarına göz dikenler, hiçbir zaman azalmamış, aksine çoğalmıştır. Türkiye'nin etrafı adeta bir ateş çemberi içeresinde. Suriye'de, Irak'ta bölgemizdeki bazı ülkelerde devlet otoritesi kaybolmuş hatta yıkılmış durumdadır.

Milli olan her şeyde bilinçli olmalıyız. Devletimizin ve milletimizin milli birlik ve bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturanlara karşı dik durmamız gerek ve insanları bilgilendirmemiz dış tehdit unsurları gibi iç tehdit unsurları da bulunmaktadır. Bunlara dikkat edilmesi gerek ve halkın bu örgütler hakkında bilgilendirmesi elzem bir husustur gerek toplumumuz bu tür örgütlerin amaç ve hedeflerini bilmemektedir.

Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse Terör örgütleri ilk sırada yer almaktadır. Bunlar tamamen devletin varlığını ortadan kaldırmayı amaçlar. Terör insandaki ahlaki değerleri yok etmeyi, devletin iç ve dış güvenliğini bozmayıhedefler bu hedef öbeklerinde annelerimiz, evlatlarımız,olabilir.Bu emellerine ulaşabilmek için kültür, dil, din, yurt, tarih ve ülkü birliğini zayıflatmaya bu yolla milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışmaktadırlar. Vatanımızı, milletimizi ve bayrağımıza ve İslam dinimize inançla bağlı olmalıyız.

Vatan hepimizin Bizde bu Vatanın evlatlarıyız. Birleşiriz bir bayrağın altında VATANIMIZIN TOPRAKLARI BASİT BİR TOPRAK PARÇASI DEĞİLDİR. Şairimiz; ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölünüyorsa Vatandır ’der

Atalarımızın büyük fedakârlıklarla bize bıraktıkları vatanı hakkıyla ve vatan yaparak yaşamak bugün bizlere düşen önemli bir vefa borcudur. Bilinmelidir ki güzel Türkiye’miz, atalarımızın canları, kanları ve yürekleri ve akıllarıyla kurdukları bu Vatan parçamızdır. Gerçekten onların hakkını ödeyemeyiz.

Eğer biz şuan bu haldeysek insanlar bu kadar mutluysa biz onlara borçluyuz demektir. Ecdadımızın bu uğurda yaptıklarını gelecek kuşaklara aktarmalıyız.

İnsanın Vatanını her zaman kollayıp gözetmesi gerekir. Bunun için asla pes etmemeli ve asla boynumuzu bükmemeliyiz. Vatan dar manada yalnızca doğup büyümen, üzerinde yaşanan toprak parçası değildir. O, bir milletin tamamının barındığı yerdir.

Manevi ruhumuz ve milli şuurumuz milletimizle beraber geçmişte nasıl başardıysak gelecek günlerimizde aynı şekilde coronavirus u atlatıp birlikte daha güçlü olarak hareket edeceğiz.

“Dünyayı şekillendirmek isteyen güçlere karşı uyanık olmamız gerekiyor. Millî şuur oluşturmak için herkes elini taşın altına koyması gerektiği konusunda ortak bir karar alarak geleceğimize sahip çıkmamız gerekmektedir.

Sen güçlü olursan Türkiye güçlü olur.

ARTIK ZAMAN TEK VÜCUT OLMA ZAMANIDIR.

İstanbul Times / Ömer KANTEMÜR