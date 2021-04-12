Gösterişin Gölgesinde Kalan Gerçeklerimiz

Gösteriş, sadece içinde bulunduğumuz anı bağlar ve ondan ötesine geçemez.

Oysaki sorumluluk ve bilinçli hareket, toplumu çok daha iyi şekillendirir ve çok daha iyi bir konuma getirir.

Gerçek anlamda bir sorumluluk ve değer söz ile değil, yapmış olduğumuz eylemlerimizle belli olur.

Şayet vermiş olduğumuz değer ve sevgi sözde kalmamış olsaydı, sağlık çalışanlarımızı bu denli zorda bırakacak şekilde hareket edip de salgının yaygınlaştırılmasına izin vermezdik.

Salgının ilk günlerinde sağlık emekçileri için balkonlarımızda çalmış olduğumuz düdükler, tencere çalmalar, lambaları açıp kapatmalar, araçlarımızla şehir turu yapıp korna çalmalar, damlarda konser vermeler... yapmış olduğumuz tüm eylemlerimiz, yalancı ve ikiyüzlülüğümüzün birer göstergesi gibi gerimizde kaldılar.

Öncelikli olarak üzerimize düşenleri yapmamız ve o insanları zorda bırakacak aktiviteler yapmayarak kendilerine çok daha yardımcı olmuş olurduk.

Dereyi Görmeden Paçayı Sıvamak Olmaz

Kutlama mı? Salgına karşı zaferle çıktıktan sonra elbette her türlü kutlama bizim hakkımız olacaktı.

Lâkin, dereyi görmeden paçayı sıvamakla olunmuyor.

Yapmış olduğumuz eylemlerimiz; denizden çıkacak olan balığı görmeden fiyat biçmekti.

Rahat tavırlarımız ve vurdumduymazlıklarımız bizi istemediğimiz konuma kadar getirdi. Pandemiler sadece bir topluma has olan sorunlar değiller, topyekûn tüm dünyayı ilgilendiren sorunlardır.

Dünya bir beden gibidir ve bedenin herhangi bir yerinde oluşan rahatsızlık bedenin sadece lokal olan yerinde kalmakla yetinmez tümüne aynı anda sirayet eder.

Oluşan yaradan bedeni kurtarmak için öncelikle yaranın merkezine ardından da bütününe bakım yapmak şarttır.

Sağlık yabana atılacak bir durum değil, hele ki sağlık çalışanları hiç değil!.. Bir sağlık personelini yetiştirmek yılları alıyor. Sorumsuzluklarımız ne yılların emeğini ne de o emek için mücadele eden şahısların yaşamlarına mal olmamalı.

Birbirimizin Birer Kopyası Konumundayız

Her şeye tepkili ama hiçbir şey yapmaya yanaşmayan insanlarız. Yapılması gereken her bir şeyi bir başkasından bekleyen, rahatım bozulmasın da bana ne demeler, memleketi ya da dünyayı ben mi kurtaracağım gibisinden saçma laflar etmekten kurtulamıyoruz. Bu türden laflar hemen hemen hepimizin diline pelesenk olmuş sözler.

Oysa ki her insan çevresinden, yanı başında cereyan edenden, olup bitenden; aç karınla yatandan, soğukta titreyenden, sokaktaki sahipsiz insandan; susuzluktan solmaya yüz tutmuş çiçekten, kurumakta olan ağaçtan; kanadı kırılmış kuştan, aç kalan kediden, soğukta tir tir titreyen köpekten, hatta vicdanımız depreşip korkularımızı dizginleyebiliyorsak, susuzluktan ölmekte olan yılandan da hepimiz sorumluyuz.

Farklı gemilerde olsak da, hepimiz aynı denizin içinde yol alan birer yolcularız. Denizin durgunlaşmasını ve içinde bulunduğumuz gemilerimizin batmasını istemiyorsak, birbirimizi görmemezlikten gelme ve üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeme gibi bir lüksümüz yoktur. Bilâkis bunları yapmakla yükümlüyüz.

Daha yaşanılır bir dünya daha yaşanılır bir ülke ve daha yaşanılır bir memleket için sorumluluklarımızı bilmeliyiz.

Sorumsuzluğumuz yüzünden sevdiklerimizin hayattan kopmasına, bir canın daha yitip gitmesine lütfen sebebiyet vermeyelim.

Her can bir değerdir ve değer bir ömür tüketilerek elde edildiğini unutmamalıyız!

Bir sonraki baharda çiçeklerin arasında ve kuş cıvıltıları eşliğinde bir yaşam için sevgiyle, sağlıkla ve sorumlulukla kalalım!..

İstanbul Times / Remzi TAYUZAK