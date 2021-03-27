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Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER
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Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER

Darda kalan, yolda kalan, ihtiyaç sahiplerine çare olmak için yola çıkan gönüllüler, Güngören'de ÇAREDER çatısı altında bir araya geldiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mart 2021 Cumartesi 13:39
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER
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Ülkemizin toplumsal sorunlarından çevre, aile, rehberlik ve eğitim konusunda proje üretmeyi ve ihtiyaç sahibi insanlara çare olmayı amaçlayan Çare Derneği (ÇAREDER) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İstanbul Güngören ilçesinde kurulan ÇAREDER kurucu yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. ÇAREDER'in kurucu başkanlığını hayır-severliği ile tanınan Gokhan Arslan üstlendi.

AMACIMIZ FAYDALI OLMAK


Toplantıda ÇAREDER'in kuruş amacını açıklayan Kurucu Başkan Gökhan Arslan, "Gönüllü hayır sever dostlarımızla kurduğumuz derneğimiz, öncelikle kurulduğu yerimiz olan Güngören'den başlayarak, İstanbul ve ülkemizin her köşesine yayılarak insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz. Yapacağımız iyilikler, bu dünyada ve ahrette karşımıza çıkacaktır" dedi.

KURUCU YÖNETİM KURULU

-Dernek Başkanı Gökhan Arslan
- Başkan Yardımcısı Kadir Zengin
- 2. Başkan Yardimcısı Nazan Gülöz
- Kadın ve Aileden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hamiyet Özçelik
- STK'lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz
- Genel Sekreter Ayşe Bıçak
- Halkla İlişkiler Özlem Şenyiğit
- Muhasip Erdem Göktaş
- Tanıtım Medyadan Sorumlu Bayram Kırtaş
- Teşkilatlanmadan Sorumlu Oktay Sencer
- Kültür İşleriden Sorumlu Mesut Kepek
- Arge'den Sorumlu Fatih Akyol
- Gençlik Kollarından Sorumlu Alperen Gül

Kaynak:: İstanbul  Times Haber Ajansı (İTHA) 

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