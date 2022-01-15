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Golden Be -Altın Arı - Güzellik Merkezine Görkemli Açılış

Cemil Ertunç ve Ortağı Aigerim Toguzuva Şişli Halaskâr Caddesinde Zemin Asma ve bodurumdan oluşmak üzere 3 katlı güzellik merkezleri muhteşem olmuş...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2022 Cumartesi 19:07
Golden Be -Altın Arı - Güzellik Merkezine Görkemli Açılış
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Çalışanlar Türk, Arap, Rus, Kazak, İranlı başta olmak üzere adeta mekan Birleşmiş Milletler gibi renkli çalışanlardan oluşan mekanın ferahlığı muhteşem olmuş...
Mardin Dernekler Federasyonu Başkanı İş İnsanı Av. Kemal Dündar,İstanbul Mardinliler Dernek Başkanı İş İnsanı Dilman Kaya, Abdulhakim Dündar, başta olmak üzere bir çok protokol üyesinin açılışına katıldığı GOLLDEN BE (ALTIN ARI ) Güzellik Merkezinin açılışı muhteşem oldu.
GÜZELLİĞE DAİR HER ŞEY BURADA VAR...
HER MİLLİYEYETTEN İNSAN BURAYA GELEBİLİR  FARSÇA KONUŞAN ÇALIŞAN BİLE VAR ...
İLK KEZ BİR MEKANIN AÇILIŞINDA İNGİLİZCE RÖPORTAJ YAPTIK ...
DETAYLAR GELİYOR ...
İLETİŞİM İÇİN :
Golden Be Güzellik Merkezi
Merkez Mahallesi Halaskârgazi NO:137/B Şişli - İstanbul -Turkey Tel: +90 (534) 204 96 96 
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

Son Güncelleme: 15.01.2022 19:28
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