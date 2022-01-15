Golden Be -Altın Arı - Güzellik Merkezine Görkemli Açılış

Çalışanlar Türk, Arap, Rus, Kazak, İranlı başta olmak üzere adeta mekan Birleşmiş Milletler gibi renkli çalışanlardan oluşan mekanın ferahlığı muhteşem olmuş...

Mardin Dernekler Federasyonu Başkanı İş İnsanı Av. Kemal Dündar,İstanbul Mardinliler Dernek Başkanı İş İnsanı Dilman Kaya, Abdulhakim Dündar, başta olmak üzere bir çok protokol üyesinin açılışına katıldığı GOLLDEN BE (ALTIN ARI ) Güzellik Merkezinin açılışı muhteşem oldu.

GÜZELLİĞE DAİR HER ŞEY BURADA VAR...

HER MİLLİYEYETTEN İNSAN BURAYA GELEBİLİR FARSÇA KONUŞAN ÇALIŞAN BİLE VAR ...

İLK KEZ BİR MEKANIN AÇILIŞINDA İNGİLİZCE RÖPO RTAJ YAPTIK ...

DETAYLAR GELİYOR ...

İLETİŞİM İÇİN :

Golden Be Güzellik Merkezi

Merkez Mahallesi Halaskârgazi NO:137/B Şişli - İstanbul -Turkey Tel: +90 (534) 204 96 96