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Göçmen Kuşlar Ay Boyu İstanbul’dan İzlenecek

Göçmen kuşların rotalarından biri olan İstanbul, Nisan ayında gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Sarıyer ve Çamlıca’da gerçekleşecek etkinliklerde aynı zamanda her yaşa yönelik atölyeler de bulunacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 09:07
Göçmen Kuşlar Ay Boyu İstanbul’dan İzlenecek
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İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bulunduğu coğrafi konum gereği göç rotasına ev sahipliği İstanbul’da kuş göçü gözlem etkinliği başlatıyor. ‘Yaban İstanbul’ kapsamında yapılacak etkinlikler, 3 Nisan’da Atatürk Kent Ormanı ve 17 Nisan’da Büyük Çamlıca Korusu’nda gerçekleşecek. 352 tür kuşun gözlemlendiği İstanbul’da hayata geçen etkinliklerde her yaşa yönelik atölyeler de bulunacak.

 

Etkinlik takvimi ise şöyle:

Tarih/Yer:

3 Nisan Pazar günü 10:00-16:00 Atatürk Kent Ormanı Sarıyer

17 Nisan Pazar günü 10:00-16:00 Büyük Çamlıca Korusu 

Etkinlik Programı:

•         Kuş Gözlemi, Sayım Teknikleri, Dürbün Kullanımı

•         Uluslararası Gözlem Kayıtları ve Veri Girişi

•         Yaban Hayvanları Tanıtımı, Fotokapan ve İlk Yardım Eğitimi

Atölye programları ise şu şekilde gerçekleşecek:

•         Resim ve Oyun Atölyesi

o         Kuş Çizim Atölyesi

o         "Meraklı Alakarga" İleri Dönüşüm Atölyesi

o         Kuşları Tanıyalım Oyun Atölyesi

o         Doğa Gözlemi

o         Doğa Dedektifi

•         Doğada Duvarsız Eğitim

               Sanat Atölyesi

               Ekoloji Atölyesi

               Marangoz Atölyesi

               Hareketli Oyun Atölyesi

               Drama Atölyesi

               Masal Atölyesi

               Orman Banyosu

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