Göçmen Kuşlar Ay Boyu İstanbul’dan İzlenecek

Göçmen kuşların rotalarından biri olan İstanbul, Nisan ayında gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Sarıyer ve Çamlıca’da gerçekleşecek etkinliklerde aynı zamanda her yaşa yönelik atölyeler de bulunacak.